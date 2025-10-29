Українці в Німеччині більш невдоволені життям, ніж інші східноєвропейці, — опитування

Більшість українців, які втекли до Німеччини через повномасштабну війну, заявляють про низький рівень задоволення життям у країні. За даними соціологічного опитування, оприлюдненого Федеральним інститутом демографічних досліджень (BiB), понад половина опитаних українців відчувають себе "менш задоволеними", особливо серед жінок та людей старшого віку.

Як повідомляє Deutsche Welle, рівень задоволення життям серед українців у Німеччині становить у середньому 6,3 бала за десятибальною шкалою. Для порівняння, серед інших східноєвропейських мігрантів цей показник досягає 7,2 бала. Дослідники зазначають, що ці групи проживають у країні значно довше й не мають досвіду війни чи вимушеного переселення.

У межах дослідження шкала оцінюється так: від 0 до 6 — "менш задоволені", від 7 до 8 — "задоволені", від 9 до 10 — "дуже задоволені".

Водночас показники дещо поліпшилися порівняно з періодом після прибуття біженців. У 2022 році середній рівень задоволення життям становив 5,9 бала, а вже влітку 2023-го зріс до 6,3 бала.

"Підвищення рівня задоволення життям може бути пов’язане з вивченням німецької мови, переїздом з гуртожитку до приватного житла або початком працевлаштування", — пояснили автори дослідження.

За їхніми даними, 51,4% українців у Німеччині належать до категорії "менш задоволених", 38,3% — "задоволених", а 10,2% — "дуже задоволених". Серед людей до 50 років частка "менш задоволених" становить 48,4%, тоді як серед старших за 50 років — 60%.

Жінки з України демонструють нижчий рівень задоволення, ніж чоловіки — у середньому на 0,3 бала. Частка українських чоловіків, які "дуже задоволені" життям, становить 13%.

Дослідження також засвідчило, що найнижчі показники задоволення мають українці без партнерів, а найвищі — ті, хто проживає з дітьми, добре володіє німецькою мовою та мешкає у приватному житлі.

Нагадаємо, за даними німецьких відомств, українці залишаються найбільшою групою шукачів захисту в Німеччині від початку повномасштабної війни. Більшість із них прибула до країни у 2022 році після російського вторгнення.

