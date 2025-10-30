Война изменила пищевые привычки большинства украинцев: на чем приходится экономить

Полномасштабная война продолжает оказывать влияние на повседневные решения украинцев — от выбора товаров до определения, что такое "здоровый образ жизни".

Более половины украинцев – 56% опрошенных – признались, что во время войны их пищевые привычки изменились. Это на семь процентных пунктов больше, чем в прошлом. Среди главных причин таких изменений – рост цен, постоянный стресс и последствия атак, влияющих на быт и ритм жизни. Об этом говорится в новом исследовании компании Gradus.

Особенно остро эти изменения испытывают женщины и люди от 55 лет. Для них характерны эмоциональное истощение и нарушение сна, что оказывает непосредственное влияние на регулярность приемов пищи и выбор продуктов.

Несмотря на постепенную адаптацию к новым условиям, большинство украинцев продолжает экономить на еде. Доля тех, кто снизил свои затраты на продукты, выросла с 67% до 72%. Меньше всего сокращают пищевые бюджеты жители Киева и западных областей, а больше всего жители Востока и Юга страны.

Чаще украинцы отказываются от сладостей, снеков и деликатесов. По данным Gradus, 54% женщин уменьшили потребление кондитерских изделий, в то время как молодежь реже сокращает расходы на алкоголь — всего 26%.

