Війна змінила харчові звички більшості українців: на чому доводиться економити

Повномасштабна війна продовжує впливати на повсякденні рішення українців — від вибору товарів до визначення, що таке "здоровий спосіб життя".

Більше половини українців — 56% опитаних — зізналися, що під час війни їхні харчові звички змінилися. Це на сім відсоткових пунктів більше, ніж торік. Серед головних причин таких змін — зростання цін, постійний стрес і наслідки атак, що впливають на побут і ритм життя. Про це йдеться в новому дослідженні компанії Gradus.

Особливо гостро ці зміни відчувають жінки та люди від 55 років. Для них характерні емоційне виснаження та порушення сну, що безпосередньо впливає на регулярність прийомів їжі та вибір продуктів.

Незважаючи на поступову адаптацію до нових умов, більшість українців продовжує економити на їжі. Частка тих, хто знизив свої витрати на продукти, зросла з 67% до 72%. Найменше скорочують харчові бюджети жителі Києва і західних областей, а найбільше — жителі Сходу і Півдня країни.

Найчастіше українці відмовляються від солодощів, снеків і делікатесів. За даними Gradus, 54% жінок зменшили споживання кондитерських виробів, тоді як молодь рідше скорочує витрати на алкоголь — лише 26%.

