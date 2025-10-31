В Украине резко дорожает морковь: что стало причиной

После длительного периода ценовой стагнации, наблюдавшейся на украинском рынке, эксперты наблюдают подорожание моркови. Только за текущую неделю популярный овощ подорожал в среднем на 12%.

В среднем в Украине сейчас продают морковь по 7-13 гривен за килограмм. В частности, подорожание популярного овоща объясняют тем, что хозяйства придерживают продукцию в ожидании более высокой стоимости. При этом для реализации предлагают только излишки. Вследствие этого на рынке предложение по моркови сократилось. В то же время несмотря на подорожание, если сравнивать с прошлым годом, сейчас цены на морковь 54% меньше, сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным ежедневного мониторинга, только с начала недели морковь на украинском рынке подорожала в среднем на 12%.

"Сейчас производители готовы отгружать эту продукцию по 7-13 гривны за килограмм (0,17-0,31 доллара за килограмм) в зависимости от качества и объемов партий овощей, предлагаемых", — говорится в сообщении.

Відео дня

По словам ключевых игроков рынка, росту цен на морковь способствует заметное повышение торговой активности в этом сегменте.

"В то же время большинство хозяйств приостановили продажу корнеплодов высокого качества в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение", — отметили эксперты.

При этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен на морковь может быть временным явлением. Дальнейшее стремительное подорожание моркови может мотивировать фермеров начать активную распродажу запасов из хранилищ. Это, в свою очередь, приведет к увеличению предложения на рынке и может спровоцировать обратный процесс — снижение цен.

Напомним, Фокус писал, как в Украине меняются цены на овощи. В то время как огурцы и помидоры подорожали, картофель и белокочанная капуста стали дешевле.

А за последний год украинцы ощутили заметное подорожание продуктов питания, особенно тех, которые составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты, тогда как некоторые овощи стали доступнее.