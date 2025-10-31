В Україні різко дорожчає морква: що стало причиною

Після тривалого періоду цінової стагнації, що спостерігалася на українському ринку, експерти спостерігають здорожчання моркви. Лише за поточний тиждень популярний овоч подорожчав в середньому на 12%.

В середньому в Україні зараз продають моркву за 7-13 гривень за кілограм. Зокрема, подорожчання популярного овоча пояснюють тим, що господарства притримують продукцію в очікуванні вищої вартості. При цьому для реалізації пропонують лише надлишки. Внаслідок цього на ринку пропозиція щодо моркви скоротилась. Водночас попри подорожчання, якщо порівнювати з минулим роком, зараз ціни на моркву 54% менше, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За даними щоденного моніторингу, лише з початку тижня морква на українському ринку подорожчала в середньому на 12%.

"Зараз виробники готові відвантажувати цю продукцію по 7-13 гривні за кілограм (0,17-0,31 долара за кілограм) залежно від якості й обсягів партій овочів, що пропонуються", — йдеться в повідомленні.

За словами ключових гравців ринку, зростанню цін на моркву сприяє помітне підвищення торгівельної активності в цьому сегменті.

"Водночас більшість господарств призупинили продаж коренеплодів високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг врожаю на зберігання", — зауважили експерти.

При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін на моркву може бути тимчасовим явищем. Подальше стрімке подорожчання моркви може мотивувати фермерів розпочати активний розпродаж запасів зі сховищ. Це, своєю чергою, призведе до збільшення пропозиції на ринку та може спровокувати зворотний процес — зниження цін.

Нагадаємо, Фокус писав, як в Україні змінюються ціни на овочі. У той час як огірки й помідори подорожчали, картопля і білокачанна капуста стали дешевшими.

А за останній рік українці відчули помітне подорожчання продуктів харчування, особливо тих, що складають основу щоденного раціону. Найбільше зростання цін припало на яйця, м'ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали доступнішими.