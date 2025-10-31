Лишил наград, запретил торговлю: Зеленский ввел санкции против пропагандистов и компаний РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций. Ограничения касаются российских пропагандистов и участников военно-промышленного комплекса.

Как сообщает Офис президента, под действие санкций попали 55 физических и юридических лиц. Первый указ касается 14 человек, которые публично оправдывают вооруженную агрессию России, отрицают оккупацию украинских территорий и финансируются из доходов угольной промышленности на временно оккупированном Донбассе.

Указ Зеленского Фото: Офис президента

Согласно документу, к ним применены ограничительные меры, среди которых: блокирование активов, запрет торговых операций, прекращение транзита ресурсов, ограничение участия в приватизации государственного имущества, а также запрет на въезд в Украину. Также предусмотрено лишение государственных наград, прекращение действия лицензий и разрешений, а в отдельных случаях — аннулирование визитов и переговоров по вопросам заключения сделок.

Перечень санкций Фото: Офис президента

Второй указ касается введения санкций против 10 физических и 31 юридического лица — производителей и поставщиков российского военно-промышленного комплекса. Среди подсанкционных — компании из России, Китая и Ирана, а также их владельцы и руководители, которые участвовали в схемах поставки в Россию оборудования и компонентов для производства оружия.

Указ Зеленского Фото: Офис президента

Отдельно санкции наложены на государственные органы Ирана и юридические лица, причастные к передаче России военной продукции, в частности беспилотных летательных аппаратов.

"Украина продолжает системную работу по блокированию любых источников, поддерживающих российскую агрессию, — как информационных, так и промышленных", — отметили в Офисе президента.

Напомним, в предыдущих решениях СНБО санкции применялись к российским медиа, политическим деятелям и предприятиям, которые способствовали ведению войны против Украины. Новые ограничения направлены на дальнейшее усиление экономического и политического давления на страну-агрессора.

