Позбавив нагород, заборонив торгівлю: Зеленський ввів санкції проти пропагандистів та компаній РФ
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження нових санкцій. Обмеження стосуються російських пропагандистів та учасників військово-промислового комплексу.
Як повідомляє Офіс президента, під дію санкцій потрапили 55 фізичних і юридичних осіб. Перший указ стосується 14 осіб, які публічно виправдовують збройну агресію Росії, заперечують окупацію українських територій та фінансуються з прибутків вугільної промисловості на тимчасово окупованому Донбасі.
Згідно з документом, до них застосовані обмежувальні заходи, серед яких: блокування активів, заборона торгівельних операцій, припинення транзиту ресурсів, обмеження участі у приватизації державного майна, а також заборона на в’їзд до України. Також передбачено позбавлення державних нагород, припинення дії ліцензій і дозволів, а в окремих випадках — анулювання візитів і переговорів з питань укладення угод.
Другий указ стосується запровадження санкцій проти 10 фізичних і 31 юридичної особи — виробників та постачальників російського військово-промислового комплексу. Серед підсанкційних — компанії з Росії, Китаю та Ірану, а також їхні власники та керівники, які брали участь у схемах постачання до Росії обладнання й компонентів для виробництва зброї.
Окремо санкції накладено на державні органи Ірану та юридичні особи, причетні до передачі Росії військової продукції, зокрема безпілотних літальних апаратів.
"Україна продовжує системну роботу із блокування будь-яких джерел, що підтримують російську агресію, — як інформаційних, так і промислових", — наголосили в Офісі президента.
Нагадаємо, у попередніх рішеннях РНБО санкції застосовувалися до російських медіа, політичних діячів і підприємств, які сприяли веденню війни проти України. Нові обмеження спрямовані на подальше посилення економічного та політичного тиску на країну-агресорку.
