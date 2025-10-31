Позбавив нагород, заборонив торгівлю: Зеленський ввів санкції проти пропагандистів та компаній РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження нових санкцій. Обмеження стосуються російських пропагандистів та учасників військово-промислового комплексу.

Як повідомляє Офіс президента, під дію санкцій потрапили 55 фізичних і юридичних осіб. Перший указ стосується 14 осіб, які публічно виправдовують збройну агресію Росії, заперечують окупацію українських територій та фінансуються з прибутків вугільної промисловості на тимчасово окупованому Донбасі.

Указ Зеленського Фото: Офіс президента

Згідно з документом, до них застосовані обмежувальні заходи, серед яких: блокування активів, заборона торгівельних операцій, припинення транзиту ресурсів, обмеження участі у приватизації державного майна, а також заборона на в’їзд до України. Також передбачено позбавлення державних нагород, припинення дії ліцензій і дозволів, а в окремих випадках — анулювання візитів і переговорів з питань укладення угод.

Відео дня

Перелік санкцій Фото: Офіс президента

Другий указ стосується запровадження санкцій проти 10 фізичних і 31 юридичної особи — виробників та постачальників російського військово-промислового комплексу. Серед підсанкційних — компанії з Росії, Китаю та Ірану, а також їхні власники та керівники, які брали участь у схемах постачання до Росії обладнання й компонентів для виробництва зброї.

Указ Зеленського Фото: Офіс президента

Окремо санкції накладено на державні органи Ірану та юридичні особи, причетні до передачі Росії військової продукції, зокрема безпілотних літальних апаратів.

"Україна продовжує системну роботу із блокування будь-яких джерел, що підтримують російську агресію, — як інформаційних, так і промислових", — наголосили в Офісі президента.

Нагадаємо, у попередніх рішеннях РНБО санкції застосовувалися до російських медіа, політичних діячів і підприємств, які сприяли веденню війни проти України. Нові обмеження спрямовані на подальше посилення економічного та політичного тиску на країну-агресорку.

Як повідомляв Фокус, напочатку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав нові документи щодо запровадження санкцій проти російських чиновників та підприємців, які фінансують війну в Україні.

Фокус також писав, що Володимир Зеленський розповів про мирний план, який напрацює Україна з Європою протягом 7-10 днів.