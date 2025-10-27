Мирний план для України складуть за 7-10 днів: Росія навряд чи його прийме, — Зеленський

В інтерв'ю Axios Володимир Зеленський розповів, що Україна з Європою протягом 7-10 днів напрацює мирний план, у якому є пункт про припинення вогню, але він скептично налаштований щодо РФ.

"План має бути коротким, без зайвих подробиць. Кілька коротких пунктів. Наприклад, план припинення вогню. Ми вирішили, що попрацюємо над ним протягом наступного тижня або десяти днів", — сказав президент України в 35-хвилинній бесіді з журналістами.

Після зустрічі Трампа і Зеленського прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував висунути мирну пропозицію за зразком плану Трампа щодо Гази. Минулого тижня президент України обговорив це питання зі Стармером та іншими європейськими лідерами. Він сказав їм, що ситуація в Газі і на Україні різна, але він готовий працювати над цим.

Він наголосив, що скептично ставиться до готовності Путіна прийняти будь-який мирний план.

Зеленський також згадав свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом, зазначивши, що американський колега "стурбований ескалацією".

"Але я думаю, що якщо не буде переговорів, ескалація в будь-якому разі відбудеться. Я думаю, що якщо Путін не зупиниться, нам потрібно щось, щоб його зупинити. Санкції — одне з таких знарядь, але нам також потрібні ракети великої дальності", — сказав Зеленський.

На зустрічі в Білому домі відбувся палкий обмін думками щодо можливих планів мирної угоди та бажання України отримати ракети великої дальності "Томагавк". Зеленський назвав бесіду "конструктивною", але визнав, що вона була непростою.

"Мої переговори з президентом Трампом були присвячені тиску на Росію. Я думаю, він хотів чинити на неї тиск, але не хотів іти на ескалацію або закривати вікно... для дипломатії", — сказав він.

За словами Зеленського, вони з Трампом "зрозуміли один одного": "Президент Трамп сказав, що нам потрібно заморозити поточну ситуацію і почати діалог".

Трамп публічно підкреслив цю ідею після зустрічі. Але після того, як Путін зайняв більш максималістську позицію, а телефонна розмова держсекретаря США Марко Рубіо з главою російського МЗС Сергієм Лавровим завершилася нічим, саміт Трампа і Путіна в Будапешті було скасовано.

Тепер санкції США проти РФ викликали дуже негативну реакцію серед росіян, Зеленський нагадав про войовничі висловлювання президента Дмитра Медведєва та "антиамериканську й антитрампівську риторику" в російських державних ЗМІ.

Зеленський заявив, що, за оцінками України, нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що означає втрату доходів у розмірі до 5 мільярдів доларів на місяць.

Зеленський заявив, що сподівається на "нові вторинні санкції" і "паралельні кроки з боку Конгресу". І він, як і раніше, вважає, що спосіб змусити Путіна піти на серйозні переговори — це надати Україні можливість завдавати ударів по військових і енергетичних об'єктах у глибині території Росії.

За його словами, він сказав Трампу, що Україні навіть не доведеться негайно застосовувати ракети. Зеленський заявив, що якщо Путін знає, що мовчання загрожує "проблемами з російськими енергетичними об'єктами", то він буде говорити.

"Ми говоримо не тільки про "Томагавки". У США багато подібної зброї, підготовка якої не потребує багато часу. Я думаю, що працювати з Путіним можна тільки через тиск", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також говорив про те, що Путін бреше Дональду Трампу про успіхи російської армії на війні в Україні.

Нагадаємо, після того, як саміт Путіна і Трампа в Будапешті зірвався, російський президент терміново відправив до США свого спецпредставника Кирила Дмитрієва. Дмитрієв уже зустрівся в Маямі зі спецпредставником Білого дому Стівом Віткоффом двічі.