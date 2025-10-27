Мирный план для Украины составят через 7-10 дней: Россия вряд ли его примет, — Зеленский

В интервью Axios Владимир Зеленский рассказал, что Украина с Европой в течение 7-10 дней наработает мирный план, в котором есть пункт про прекращение огня, но он скептически настроен по отношению к РФ.

"План должен быть кратким, без лишних подробностей. Несколько кратких пунктов. Например, план прекращения огня. Мы решили, что поработаем над ним в течение следующей недели или десяти дней", - сказал президент Украины в 35-минутной беседе с журналистами.

После встречи Трампа и Зеленского премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил выдвинуть мирное предложение по образцу плана Трампа по Газе. На прошлой неделе президент Украины обсудил этот вопрос со Стармером и другими европейскими лидерами. Он сказал им, что ситуация в Газе и на Украине разная, но он готов работать над этим.

Он подчеркнул, что скептически относится к готовности Путина принять какой-либо мирный план.

Відео дня

Зеленский также упомянул свою встречу с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что американский коллега "обеспокоен эскалацией".

"Но я думаю, что если не будет переговоров, эскалация в любом случае произойдет. Я думаю, что если Путин не остановится, нам нужно что-то, чтобы его остановить. Санкции — одно из таких орудий, но нам также нужны ракеты большой дальности", — сказал Зеленский.

На встрече в Белом доме состоялся жаркий обмен мнениями о возможных планах мирного соглашения и желании Украины получить ракеты большой дальности "Томагавк". Зеленский назвал беседу "конструктивной", но признал, что она была непростой.

"Мои переговоры с президентом Трампом были посвящены давлению на Россию. Я думаю, он хотел оказать на нее давление, но не хотел идти на эскалацию или закрывать окно... для дипломатии", — сказал он.

По словам Зеленского, они с Трампом "поняли друг друга": "Президент Трамп сказал, что нам нужно заморозить текущую ситуацию и начать диалог".

Трамп публично подчеркнул эту идею после встречи. Но после того, как Путин занял более максималистскую позицию, а телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым завершился ничем, саммит Трампа и Путина в Будапеште был отменен.

Теперь санкции США против РФ вызвали очень негативную реакцию среди россиян, Зеленский напомнил про воинственные высказывания президента Дмитрия Медведева и "антиамериканскую и антитрамповскую риторику" в российских государственных СМИ.

Зеленский заявил, что, по оценкам Украины, новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что означает потерю доходов в размере до 5 миллиардов долларов в месяц.

Зеленский заявил, что надеется на "новые вторичные санкции" и "параллельные шаги со стороны Конгресса". И он по-прежнему считает, что способ заставить Путина пойти на серьезные переговоры — это предоставить Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим объектам в глубине территории России.

По его словам, он сказал Трампу, что Украине даже не придется немедленно применять ракеты. Зеленский заявил, что если Путин знает, что молчание грозит "проблемами с российскими энергетическими объектами", то он будет говорить.

"Мы говорим не только о "Томагавках". У США много подобного оружия, подготовка которого не требует много времени. Я думаю, что работать с Путиным можно только через давление", — заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский также говорил о том, что Путин врет Дональду Трампу об успехах российской армии на войне в Украине.

Напомним, после того, как саммит Путина и Трампа в Будапеште сорвался, российский президент срочно отправил в США своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева. Дмитриев уже встретился в Майами со спецпредставителем Белого дома Стивом Уиткоффом два раза.