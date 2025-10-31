"Укрэнерго" смягчили ограничения электроэнергии на 1 ноября: когда возможны отключения

1 ноября в ряде регионов Украины будут действовать ограничения электропотребления. Подачу электроэнергии будут регулировать по почасовым графикам, а для промышленных предприятий установят лимиты мощности в определенные промежутки времени.

Как сообщает "Укрэнерго", временные ограничения внедряются для стабилизации работы энергосистемы, которая испытала нагрузку после ударов по энергообъектам. Речь идет о применении графиков почасового отключения и ограничения мощности для отдельных категорий потребителей.

Согласно обнародованным данным, графики почасовых отключений для населения будут действовать с нагрузкой в 0,5 очереди:

с 08:00 до 10:00;

с 15:00 до 22:00,

Также предусмотрено ограничение мощности для промышленных потребителей в те же временные промежутки — с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00.

Отмечается, что продолжительность и масштабы ограничений могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Гражданам рекомендуют следить за официальными обновлениями от облэнерго своего региона.

Кроме того, призывают рационально пользоваться электроэнергией, особенно в периоды, когда подача восстанавливается согласно графикам, чтобы избежать дополнительной нагрузки на сеть.

В каком состоянии находится энергосистема Украины по состоянию на 31 октября

Ранее в "Укрэнерго" писали, что энергосистема остается в напряженном состоянии. Потребление электроэнергии все еще высокое, поэтому во всех областях страны продолжают применяться вынужденные ограничения и почасовые отключения.

Такие меры необходимы, в частности, из-за последствий ночных дроновых атак, после которых в нескольких регионах зафиксированы новые повреждения энергообъектов и обесточивание. Аварийные бригады работают без перерывов, пытаясь как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей.

В "Укрэнерго" отмечают, что несмотря на незначительное снижение нагрузки утром 31 октября по сравнению с предыдущим днем, потребность в экономном использовании электроэнергии остается критической. Людей просят, когда свет подается по графику, не включать одновременно несколько мощных приборов, чтобы избежать дополнительной нагрузки на сеть.

Оператор отмечает, что ситуация может меняться в течение суток, поэтому важно следить за сообщениями своего облэнерго и официальными обновлениями.

Напомним, что 31 октября по всей Украине действовали круглосуточные ограничения потребления электроэнергии из-за напряженной ситуации в энергосистеме.

Также Фокус писал, что по словам нардепа от "Слуги народа" Сергея Нагорняка, свет зимой будет во всех регионах, хотя возможны длительные перебои и плановые отключения. Он также отметил, что сейчас большая часть генерации сосредоточена на правобережье, поэтому российские силы могут пытаться выводить из строя объекты на левобережье.