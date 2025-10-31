"Укренерго" пом'якшили обмеження електроенергії на 1 листопада: коли можливі відключення

1 листопада у низці регіонів України діятимуть обмеження електроспоживання. Подачу електроенергії регулюватимуть за погодинними графіками, а для промислових підприємств встановлять ліміти потужності у визначені проміжки часу.

Як повідомляє "Укренерго", тимчасові обмеження впроваджуються для стабілізації роботи енергосистеми, яка зазнала навантаження після ударів по енергооб’єктах. Йдеться про застосування графіків погодинного відключення та обмеження потужності для окремих категорій споживачів.

Згідно з оприлюдненими даними, графіки погодинних відключень для населення будуть діяти з навантаженням у 0,5 черги:

з 08:00 до 10:00;

з 15:00 до 22:00,

Також передбачено обмеження потужності для промислових споживачів у ті самі часові проміжки — з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00.

Наголошується, що тривалість і масштаби обмежень можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Громадянам рекомендують слідкувати за офіційними оновленнями від обленерго свого регіону.

Відео дня

Крім того, закликають раціонально користуватися електроенергією, особливо в періоди, коли подача відновлюється згідно з графіками, щоб уникнути додаткового навантаження на мережу.

У якому стані перебуває енергосистема України станом на 31 жовтня

Раніше в "Укренерго" писали, що енергосистема залишається у напруженому стані. Споживання електроенергії все ще високе, тому в усіх областях країни продовжують застосовуватися вимушені обмеження та погодинні відключення.

Такі заходи необхідні, зокрема, через наслідки нічних дронових атак, після яких у кількох регіонах зафіксовано нові пошкодження енергооб’єктів і знеструмлення. Аварійні бригади працюють без перерв, намагаючись якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

У "Укренерго" зазначають, що попри незначне зниження навантаження вранці 31 жовтня порівняно з попереднім днем, потреба в економному використанні електроенергії залишається критичною. Людей просять, коли світло подається за графіком, не вмикати одночасно кілька потужних приладів, щоб уникнути додаткового навантаження на мережу.

Оператор наголошує, що ситуація може змінюватися впродовж доби, тому важливо стежити за повідомленнями свого обленерго та офіційними оновленнями.

Нагадаємо, що 31 жовтня по всій Україні діяли цілодобові обмеження споживання електроенергії через напружену ситуацію в енергосистемі.

Також Фокус писав, що за словами нардепа від "Слуги народу" Сергія Нагорняка, світло взимку буде в усіх регіонах, хоча можливі тривалі перебої та планові відключення. Він також зазначив, що зараз більша частина генерації зосереджена на правобережжі, тому російські сили можуть намагатися виводити з ладу об’єкти на лівобережжі.