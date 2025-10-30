Світло вимикатимуть двічі на день: ДТЕК оприлюднив графіки відключень на 31 жовтня

В Україні 31 жовтня діятимуть цілодобові обмеження споживання електроенергії через напружену ситуацію в енергосистемі. Компанія ДТЕК оприлюднила оновлені погодинні графіки відключень для різних регіонів, які передбачають від одного до кількох періодів знеструмлення протягом доби.

За інформацією ДТЕК та "Укренерго", обмеження запроваджуються по всій країні у зв’язку з дефіцитом потужності та необхідністю балансування енергосистеми. 31 жовтня графіки погодинних відключень можуть охоплювати від 0,5 до 3 черг на добу, залежно від регіону та навантаження. Найбільше навантаження на мережу очікується у вечірній час — з 16:00 до 18:00. Для промислових підприємств обмеження будуть діяти безперервно протягом доби — з 00:00 до 24:00.

Коли вимикатимуть світло на Одещині

На Одещині деяким споживачам пощастило більше. Світло вимикатимуть лише раз на добу для черг:

1.2;

4.2;

6.2.

В інших групах можливі ширші обмеження залежно від навантаження. ДТЕК повідомляє, що у разі змін графіків інформацію оновлюватимуть оперативно.

Графіки відключень на 31 жовтня в Одещині Фото: ДТЕК

Коли не буде світла на Київщині

У Київській області відключення також відбуватимуться за погодинним графіком. За оприлюдненими даними, один період знеструмлення передбачений для черг:

3.1;

6.2.

Енергокомпанія наголошує на необхідності стежити за оновленнями, адже ситуація може змінюватися залежно від стану мереж.

Графіки відключень на 31 жовтня на Київщині Фото: ДТЕК

Київ: о котрій вимикатимуть електроенергію 31 жовтня

У столиці найменше обмежень очікують такі черги:

2.2;

4.14

6.2.

Для цих категорій передбачено лише одне вимкнення протягом доби.

Графіки відключень на 31 жовтня в Києві Фото: ДТЕК

Дніпропетровщина: коли не буде світла

У Дніпропетровській області для більшості черг передбачено дворазові відключення світла протягом доби. Водночас є групи з коротшими або одноразовими перервами. Зокрема, для черги 1.2 електропостачання припинятимуть з 16:00 до 20:00, для черги 5.2 — з 13:00 до 18:00. Для черги 6.1 відключення буде коротшим і триватиме орієнтовно з 13:00 до 16:30.

Графіки відключень на 31 жовтня у Дніпропетровщині Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що 30 жовтня по всій Україні відновили застосування погодинних відключень електроенергії, через серйозні пошкодження інфраструктури після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії.

Також Фокус писав, що, на думку голови Оболонської РДА Кирила Фесика, у Києві досі не усунено всі наслідки прильотів по енергетичних об’єктах 2022 року, і на їх ремонт може знадобитися до 10 років.