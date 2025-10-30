Повне відновлення енергетичної інфраструктури Києва: скільки років на це піде

У Києві досі не усунуто всі наслідки прильотів по об'єктах енергетичної інфраструктури ще 2022 року, і на їхній ремонт і відновлення може знадобитися ще років 10.

Такі терміни в ефірі Новини.Live озвучив голова Оболонської районної адміністрації Кирило Фесик, наголосивши, що такі складні ремонти — справа не п'яти хвилин.

За його словами, наразі Київ готовий до проблем з енергетикою "максимально, як може бути".

"А далі — це вже реакція на подію. Сценаріїв дуже багато", — підкреслив чиновник.

Фесик повідомив, що вже є 83 своїх пункти незламності та ще приблизно 30 — у резерві, які можуть розгорнути за потреби.

"Я хочу нагадати, що, наприклад, у 2022 році Оболонь тоді повністю в темряву ввійшла, і ми відкрили, зокрема, і в Оболонській райдержадміністрації (пункт незламності, — прим. авт)", — розповів він.

Гість ефіру додав, що також є резерв генераторів, а для 40% усіх пунктів незламності є змінні генератори.

"Є запаси палива, є розуміння, що робити, є підготовлені люди", — звірив чиновник.

Однак є й проблеми. Головна — брак людей для забезпечення громадського порядку під час блекаутів та охорони пунктів незламності.

"Якщо у 22-23 роках, коли це було актуально, цим займалися добровольчі формування територіальної громади, і зокрема територіальна оборона, яка перебувала в Києві, то зараз їх фізично менше, тому що більшість із них на фронті", — пояснив Фесик.

Саме тому влада зараз формує додаткові резерви, приймаючи чоловіків із бронюванням, які на волонтерських засідках зможуть допомогти, оскільки поліції фізично на все не вистачить.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня ЗС РФ знову комбіновано вдарили по енергетичній інфраструктурі України дронами та ракетами, щоб на зиму залишити людей без тепла, води та світла. Противник запустив понад 650 дронів і понад 50 ракет.

Унаслідок цього пошкоджено енергооб'єкти в різних регіонах, є руйнування, поранені та загиблі, зокрема семирічна дівчинка, мешканка міста Ладижин Вінницької області.

Раніше повідомлялося, навіщо РФ атакувала Україну під час зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна.