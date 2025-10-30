Полное восстановление энергетической инфраструктуры Киева: сколько лет на это уйдет

В Киеве до сих пор не устранены все последствия прилетов по объектам энергетической инфраструктуры еще 2022 года, и на их ремонт и восстановление может понадобиться еще лет 10.

Такие сроки в эфире Новини.Live озвучил председатель Оболонской районной администрации Кирилл Фесик, подчеркнув, что такие сложные ремонты – дело не пяти минут.

По его словам, на данный момент Киев готов к проблемам с энергетикой "максимально, как может быть".

"А дальше – это уже реакция на событие. Сценариев очень много", – подчеркнул чиновник.

Фесик сообщил, что уже есть 83 своих пункта несокрушимости и еще примерно 30 – в резерве, которые могут развернуть при необходимости.

"Я хочу напомнить, что, например, в 2022 году Оболонь тогда полностью в темноту вошла, и мы открыли в том числе и в Оболонской райгосадминистрации (пункт несокрушимости, – прим. авт)", – рассказал он.

Гость эфира добавил, что также имеется резерв генераторов, а для 40% всех пунктов несокрушимости есть сменные генераторы.

"Есть запасы топлива, есть понимание, что делать, есть подготовленные люди", – зверил чиновник.

Однако есть и проблемы. Главная – нехватка людей для обеспечения общественного порядка во время блэкаутов и охраны пунктов несокрушимости.

"Если в 22-23 годах, когда это было актуально, этим занимались добровольческие формирования территориальной общины, и в том числе территориальная оборона, которая находилась в Киеве, то сейчас их физически меньше, потому что большинство из них на фронте", – объяснил Фесик.

Именно поэтому власти сейчас формируют дополнительные резервы, принимая мужчин с бронированием, которые на волонтерских засадах смогут помочь, поскольку полиции физически на все не хватит.

Напомним, в ночь на 30 октября ВС РФ снова комбинированно ударили по энергетической инфраструктуре Украины дронами и ракетами, чтобы на зиму оставить людей без тепла, воды и света. Противник запустил более 650 дронов и свыше 50 ракет.

В результате повреждены энергообъекты в разных регионах, есть разрушения, раненные и погибшие, в том числе семилетняя девочка, жительница города Ладыжин Винницкой области.

