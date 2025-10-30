Российские оккупанты убили семилетнюю девочку в Винницкой области (фото, видео)

Семилетняя Диана из Ладыжина Винницкой области, которая получила тяжелые ранения в результате атаки ВС РФ, умерла в больнице.

За жизнь девочки врачи боролись изо всех сил, однако спасти ее не удалось, рассказала заместитель главы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

По ее словам, в воздушном пространстве области в ночь на 30 октября было зафиксировано 90 БпЛА и 23 крылатых ракеты.

Враг повредил гражданскую и критическую инфраструктуру, 23 жилых дома, в том числе двухэтажный дом, где живет 21 человек. В нем была и квартира семьи Дианы.

Людей отселили, а специальная комиссия проводит обследование, чтобы выяснить, пригоден ли этот дом для дальнейшего использования.

Сотрудники ГСЧС работают над ликвидацией последствий прилетов. Они тушат пожары и разбирают завалы.

Двухэтажный жилой дом был поврежден в результате атаки ВС РФ

Уничтожены несколько автомобилей Фото: Нацполиция Украины

Пострадали четыре человека и один ребенок. Двоих взрослых госпитализировали с ранениями средней тяжести, двое отказались.

"Девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. По информации на сейчас девочка умерла", – сообщила Заболотная со слезами в голосе.

Секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец написал, что врачи сделали все возможное для спасения семилетней Дианы, но ее состояние было крайне тяжелым, и все усилия оказались напрасными. Он выразил искренние соболезнования родителям и родным маленькой жертвы российского террора.

Как сообщила "Суспільне" заместитель директора Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной администрации Татьяна Бондаренко, девочку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в Ладыжинскую городскую больницу в 07:30. У нее были травмы лица. Во время реанимационных мероприятий у ребенка несколько раз останавливалось сердце. В 11.15 врачи констатировали смерть.

О трагедии в Ладыжине говорит и народный депутат Лариса Билозир.

По ее информации, Диана получила проникающее ранение лицевого черепа и повреждение головного мозга. Девочка впала в кому, у нее несколько раз останавливалось сердце.

Она просила молиться за ребенка, но спустя некоторое время добавила, что девочку спасти не удалось.

