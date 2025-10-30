Російські окупанти вбили семирічну дівчинку у Вінницькій області (фото, відео)

Семирічна Діана з Ладижина Вінницької області, яка дістала важкі поранення внаслідок атаки ЗС РФ, померла в лікарні.

За життя дівчинки лікарі боролися щосили, проте врятувати її не вдалося, розповіла заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

За її словами, у повітряному просторі області в ніч на 30 жовтня було зафіксовано 90 БпЛА і 23 крилаті ракети.

Ворог пошкодив цивільну та критичну інфраструктуру, 23 житлові будинки, зокрема двоповерховий будинок, де мешкає 21 людина. У ньому була і квартира родини Діани.

Людей відселили, а спеціальна комісія проводить обстеження, щоб з'ясувати, чи придатний цей будинок для подальшого використання.

Співробітники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків прильотів. Вони гасять пожежі та розбирають завали.

Двоповерховий житловий будинок було пошкоджено внаслідок атаки ЗС РФ

Знищено кілька автомобілів Фото: Нацполiцiя Украiни

Постраждали четверо людей і одна дитина. Двох дорослих госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості, двоє відмовилися.

"Дівчинка була госпіталізована у вкрай важкому стані. За інформацією на зараз дівчинка померла", — повідомила Заболотна зі сльозами в голосі.

Секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць написав, що лікарі зробили все можливе для порятунку семирічної Діани, але її стан був вкрай важким, і всі зусилля виявилися марними. Він висловив щирі співчуття батькам і рідним маленької жертви російського терору.

Як повідомила "Суспільному" заступниця директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації Тетяна Бондаренко, дівчинку у вкрай важкому стані госпіталізували до Ладижинської міської лікарні о 07:30. У неї були травми обличчя. Під час реанімаційних заходів у дитини кілька разів зупинялося серце. Об 11.15 лікарі констатували смерть.

Про трагедію в Ладижині говорить і народна депутатка Лариса Білозір.

За її інформацією, Діана дістала проникаюче поранення лицьового черепа і пошкодження головного мозку. Дівчинка впала в кому, у неї кілька разів зупинялося серце.

Вона просила молитися за дитину, але через деякий час додала, що дівчинку врятувати не вдалося.

