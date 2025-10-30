Російські окупанти вбили семирічну дівчинку у Вінницькій області (фото, відео)
Семирічна Діана з Ладижина Вінницької області, яка дістала важкі поранення внаслідок атаки ЗС РФ, померла в лікарні.
За життя дівчинки лікарі боролися щосили, проте врятувати її не вдалося, розповіла заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.
За її словами, у повітряному просторі області в ніч на 30 жовтня було зафіксовано 90 БпЛА і 23 крилаті ракети.
Ворог пошкодив цивільну та критичну інфраструктуру, 23 житлові будинки, зокрема двоповерховий будинок, де мешкає 21 людина. У ньому була і квартира родини Діани.
Людей відселили, а спеціальна комісія проводить обстеження, щоб з'ясувати, чи придатний цей будинок для подальшого використання.
Співробітники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків прильотів. Вони гасять пожежі та розбирають завали.
Постраждали четверо людей і одна дитина. Двох дорослих госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості, двоє відмовилися.
"Дівчинка була госпіталізована у вкрай важкому стані. За інформацією на зараз дівчинка померла", — повідомила Заболотна зі сльозами в голосі.
Секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць написав, що лікарі зробили все можливе для порятунку семирічної Діани, але її стан був вкрай важким, і всі зусилля виявилися марними. Він висловив щирі співчуття батькам і рідним маленької жертви російського терору.
Як повідомила "Суспільному" заступниця директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації Тетяна Бондаренко, дівчинку у вкрай важкому стані госпіталізували до Ладижинської міської лікарні о 07:30. У неї були травми обличчя. Під час реанімаційних заходів у дитини кілька разів зупинялося серце. Об 11.15 лікарі констатували смерть.
Про трагедію в Ладижині говорить і народна депутатка Лариса Білозір.
За її інформацією, Діана дістала проникаюче поранення лицьового черепа і пошкодження головного мозку. Дівчинка впала в кому, у неї кілька разів зупинялося серце.
Вона просила молитися за дитину, але через деякий час додала, що дівчинку врятувати не вдалося.
