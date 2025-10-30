В Україні 31 жовтня запровадять цілодобові обмеження електроенергії: як зміняться графіки

Завтра, 31 жовтня, по всій Україні будуть запроваджені цілодобові обмеження споживання електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Причиною заходів стали наслідки трьох масованих ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України протягом цього місяця.

Як повідомило "Укренерго", обмеження будуть застосовуватися у всіх регіонах країни без винятку. Вони передбачають як погодинні відключення для населення, так і обмеження потужності для промислових споживачів.

За даними компанії, графіки погодинних відключень передбачають 0,5–3 черги протягом доби, при цьому максимальні обмеження очікуються з 16:00 до 18:00. Для промислових підприємств обмеження потужності діятимуть також цілодобово – з 00:00 до 24:00.

В "Укренерго" зауважили, що час та обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Тому мешканцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

У компанії наголошують: коли електроенергія з’являється за графіком, її слід використовувати ощадливо, щоб уникнути додаткових перевантажень системи.

30 жовтня в Україні відновили погодинні відключення електроенергії через пошкодження енергетичних об’єктів після ракетно-дронової атаки Росії. Зокрема, по всій країні з 15:00 до 22:00 діють графіки з обмеженням споживання в одній-двох чергах.

Варто зауважити, що зранку 30 жовтня через масовану ракетно-дронову атаку у більшості регіонів України ввели аварійні відключення електроенергії. Тоді в "Укренерго" повідомили, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як дозволить безпека, а відключення триватимуть до стабілізації енергосистеми.

Також Фокус писав, що на думку голови Оболонської РДА Кирила Фесика, у Києві досі не усунено всі наслідки прильотів по енергетичних об’єктах 2022 року, і на їх ремонт може знадобитися до 10 років. Він додав, що місто готове до проблем з енергетикою максимально, як може, маючи пункти незламності, резерв генераторів та запаси палива, хоча бракує людей для охорони та підтримки під час блекаутів.