В Украине 31 октября введут круглосуточные ограничения электроэнергии: как изменятся графики

Завтра, 31 октября, по всей Украине будут введены круглосуточные ограничения потребления электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Причиной мер стали последствия трех массированных ракетно-дронных атак на энергетические объекты Украины в течение этого месяца.

Как сообщило "Укрэнерго", ограничения будут применяться во всех регионах страны без исключения. Они предусматривают как почасовые отключения для населения, так и ограничения мощности для промышленных потребителей.

По данным компании, графики почасовых отключений предусматривают 0,5-3 очереди в течение суток, при этом максимальные ограничения ожидаются с 16:00 до 18:00. Для промышленных предприятий ограничения мощности будут действовать также круглосуточно — с 00:00 до 24:00.

Публикация "Укрэнерго" в Telegram Фото: Скриншот

В "Укрэнерго" отметили, что время и объем ограничений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Поэтому жителям советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

В компании отмечают: когда электроэнергия появляется по графику, ее следует использовать экономно, чтобы избежать дополнительных перегрузок системы.

30 октября в Украине возобновили почасовые отключения электроэнергии из-за повреждения энергетических объектов после ракетно-дроновой атаки России. В частности, по всей стране с 15:00 до 22:00 действуют графики с ограничением потребления в одной-двух очередях.

Стоит заметить, что утром 30 октября из-за массированной ракетно-пушечной атаки в большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Тогда в "Укрэнерго" сообщили, что восстановительные работы начнутся сразу, как позволит безопасность, а отключения будут продолжаться до стабилизации энергосистемы.

Также Фокус писал, что по мнению главы Оболонской РГА Кирилла Фесика, в Киеве до сих пор не устранены все последствия прилетов по энергетическим объектам 2022 года, и на их ремонт может потребоваться до 10 лет. Он добавил, что город готов к проблемам с энергетикой максимально, как может, имея пункты несокрушимости, резерв генераторов и запасы топлива, хотя не хватает людей для охраны и поддержки во время блэкаутов.