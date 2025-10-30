Свет будут выключать дважды в день: ДТЭК обнародовал графики отключений на 31 октября

В Украине 31 октября будут действовать круглосуточные ограничения потребления электроэнергии из-за напряженной ситуации в энергосистеме. Компания ДТЭК обнародовала обновленные почасовые графики отключений для разных регионов, которые предусматривают от одного до нескольких периодов обесточивания в течение суток.

По информации ДТЭК и "Укрэнерго", ограничения вводятся по всей стране в связи с дефицитом мощности и необходимостью балансировки энергосистемы. 31 октября графики почасовых отключений могут охватывать от 0,5 до 3 очередей в сутки, в зависимости от региона и нагрузки. Наибольшая нагрузка на сеть ожидается в вечернее время — с 16:00 до 18:00. Для промышленных предприятий ограничения будут действовать непрерывно в течение суток — с 00:00 до 24:00.

Когда будут выключать свет в Одесской области

В Одесской области некоторым потребителям повезло больше. Свет будут выключать только раз в сутки для очередей:

1.2;

4.2;

6.2.

В других группах возможны более широкие ограничения в зависимости от нагрузки. ДТЭК сообщает, что в случае изменений графиков информацию будут обновлять оперативно.

Графики отключений на 31 октября в Одесской области Фото: ДТЭК

Когда не будет света в Киевской области

В Киевской области отключения также будут происходить по почасовому графику. По обнародованным данным, один период обесточивания предусмотрен для очередей:

3.1;

6.2.

Энергокомпания отмечает необходимость следить за обновлениями, ведь ситуация может меняться в зависимости от состояния сетей.

Графики отключений на 31 октября в Киевской области Фото: ДТЭК

Киев: во сколько будут отключать электроэнергию 31 октября

В столице меньше всего ограничений ожидают такие очереди:

2.2;

4.14

6.2.

Для этих категорий предусмотрено только одно отключение в течение суток.

Графики отключений на 31 октября в Киеве Фото: ДТЭК

Днепропетровская область: когда не будет света

В Днепропетровской области для большинства очередей предусмотрены двукратные отключения света в течение суток. В то же время есть группы с более короткими или одноразовыми перерывами. В частности, для очереди 1.2 электроснабжение будут прекращать с 16:00 до 20:00, для очереди 5.2 — с 13:00 до 18:00. Для очереди 6.1 отключение будет короче и продлится ориентировочно с 13:00 до 16:30.

Графики отключений на 31 октября в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, что 30 октября по всей Украине возобновили применение почасовых отключений электроэнергии, из-за серьезных повреждений инфраструктуры после очередной массированной ракетно-дроновой атаки России.

Также Фокус писал, что, по мнению главы Оболонской РГА Кирилла Фесика, в Киеве до сих пор не устранены все последствия прилетов по энергетическим объектам 2022 года, и на их ремонт может потребоваться до 10 лет.