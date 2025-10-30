Свет будут выключать дважды в день: ДТЭК обнародовал графики отключений на 31 октября
В Украине 31 октября будут действовать круглосуточные ограничения потребления электроэнергии из-за напряженной ситуации в энергосистеме. Компания ДТЭК обнародовала обновленные почасовые графики отключений для разных регионов, которые предусматривают от одного до нескольких периодов обесточивания в течение суток.
По информации ДТЭК и "Укрэнерго", ограничения вводятся по всей стране в связи с дефицитом мощности и необходимостью балансировки энергосистемы. 31 октября графики почасовых отключений могут охватывать от 0,5 до 3 очередей в сутки, в зависимости от региона и нагрузки. Наибольшая нагрузка на сеть ожидается в вечернее время — с 16:00 до 18:00. Для промышленных предприятий ограничения будут действовать непрерывно в течение суток — с 00:00 до 24:00.
Когда будут выключать свет в Одесской области
В Одесской области некоторым потребителям повезло больше. Свет будут выключать только раз в сутки для очередей:
- 1.2;
- 4.2;
- 6.2.
В других группах возможны более широкие ограничения в зависимости от нагрузки. ДТЭК сообщает, что в случае изменений графиков информацию будут обновлять оперативно.
Когда не будет света в Киевской области
В Киевской области отключения также будут происходить по почасовому графику. По обнародованным данным, один период обесточивания предусмотрен для очередей:
- 3.1;
- 6.2.
Энергокомпания отмечает необходимость следить за обновлениями, ведь ситуация может меняться в зависимости от состояния сетей.
Киев: во сколько будут отключать электроэнергию 31 октября
В столице меньше всего ограничений ожидают такие очереди:
- 2.2;
- 4.14
- 6.2.
Для этих категорий предусмотрено только одно отключение в течение суток.
Днепропетровская область: когда не будет света
В Днепропетровской области для большинства очередей предусмотрены двукратные отключения света в течение суток. В то же время есть группы с более короткими или одноразовыми перерывами. В частности, для очереди 1.2 электроснабжение будут прекращать с 16:00 до 20:00, для очереди 5.2 — с 13:00 до 18:00. Для очереди 6.1 отключение будет короче и продлится ориентировочно с 13:00 до 16:30.
Напомним, что 30 октября по всей Украине возобновили применение почасовых отключений электроэнергии, из-за серьезных повреждений инфраструктуры после очередной массированной ракетно-дроновой атаки России.
Также Фокус писал, что, по мнению главы Оболонской РГА Кирилла Фесика, в Киеве до сих пор не устранены все последствия прилетов по энергетическим объектам 2022 года, и на их ремонт может потребоваться до 10 лет.