В Украине может появиться опасная дешевая свинина: эксперт объяснил причину

В Украине существует риск появления дешевой, но потенциально опасной свинины из-за задержки с внедрением вакцины против африканской чумы свиней. Специалисты предупреждают, что отсутствие профилактики может привести к распространению болезни и ухудшению качества мясной продукции.

Как сообщил изданию "Телеграф" директор Ассоциации "Мясной отрасли" Украины Николай Бабенко, в Украине до сих пор не введена вакцина против АЧС, хотя в странах Азии она уже третий год успешно используется.

"Она в мире есть, она уже третий год успешно применяется в азиатских странах. Но у нас это просто для недобросовестных свинокомплексов был регулятор маржинальности", — подчеркнул Бабенко.

Аналитический отдел Ассоциации "Мясной отрасли" Украины прогнозирует закупочную цену на свиней живым весом на 3-9 ноября 2025 года на уровне 71-72 грн/кг. По прогнозам, цена на свиней снизится уже на следующей неделе.

На форуме "Зерно. Свиньи. Мясо" директор вьетнамской компании AVAC VIET NAM и разработчик первой эффективной вакцины против АЧС Ван Дип Нгуен представил результаты применения AVAC ASF Live. Вакцина доказала эффективность во Вьетнаме, где помогла сдержать вспышки чумы и спасла миллионы животных. Препарат безопасен для свиней: после однократной прививки около 80% животных формируют антитела, что снижает риск передачи вируса.

В 2026 году Украина планирует запуск национальной программы вакцинопрофилактики АЧС, которая должна обеспечить биозащиту и стабилизацию отрасли.

Как считает директор Ассоциации "Мясной отрасли" Украины Николай Бабенко, африканская чума свиней (АЧС) стала серьезным ударом по покупательской способности украинцев во время войны.

"Цены на свинину в 2025 году удвоились, а с начала войны — утроились. Причина — эпизоотия АЧС. В 2024 году потеряно до 2 млн голов свиней, то есть до 40% от поголовья годом ранее", — отметил он.

Бабенко добавил, что инфицирование происходило как в промышленных предприятиях, так и в частном секторе. По его словам, практика сокрытия случаев АЧС, отсутствие вакцинации и несоблюдение правил биозащиты только углубили кризис.

"Ассоциация "Мясной отрасли" мобилизует операторов рынка свинины на помощь государственным службам для преодоления последствий чумы", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения животных (WOAH) утвердила международный стандарт безопасных вакцин против АЧС. Это упрощает их применение странами, пострадавшими от чумы. В Украине первая вакцина подана на регистрацию еще в январе 2025 года, однако испытания до сих пор не завершены.

