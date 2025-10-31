В Україні може з'явитися небезпечна дешева свинина: експерт пояснив причину

В Україні існує ризик появи дешевої, але потенційно небезпечної свинини через затримку із впровадженням вакцини проти африканської чуми свиней. Фахівці попереджають, що відсутність профілактики може спричинити поширення хвороби та погіршення якості м’ясної продукції.

Як повідомив виданню "Телеграф" директор Асоціації "М’ясної галузі" України Микола Бабенко, в Україні досі не введено вакцину проти АЧС, хоча в країнах Азії вона вже третій рік успішно використовується.

"Вона у світі є, вона вже третій рік успішно застосовується в азійських країнах. Але у нас це просто для недобросовісних свинокомплексів був регулятор маржинальності", — наголосив Бабенко.

Аналітичний відділ Асоціації "М’ясної галузі" України прогнозує закупівельну ціну на свиней живою вагою на 3–9 листопада 2025 року на рівні 71–72 грн/кг. За прогнозами, ціна на свиней знизиться вже наступного тижня.

На форумі "Зерно. Свині. Мʼясо" директор в’єтнамської компанії AVAC VIET NAM і розробник першої ефективної вакцини проти АЧС Ван Діп Нгуєн представив результати застосування AVAC ASF Live. Вакцина довела ефективність у В’єтнамі, де допомогла стримати спалахи чуми та врятувала мільйони тварин. Препарат безпечний для свиней: після одноразового щеплення близько 80% тварин формують антитіла, що знижує ризик передачі вірусу.

У 2026 році Україна планує запуск національної програми вакцинопрофілактики АЧС, яка має забезпечити біозахист і стабілізацію галузі.

Як вважає директор Асоціації "М’ясної галузі" України Микола Бабенко, африканська чума свиней (АЧС) стала серйозним ударом по купівельній спроможності українців під час війни.

"Ціни на свинину в 2025 році подвоїлися, а від початку війни – потроїлися. Причина – епізоотія АЧС. У 2024 році втрачено до 2 млн голів свиней, тобто до 40% від поголів’я роком раніше", — зазначив він.

Бабенко додав, що інфікування відбувалося як у промислових підприємствах, так і в приватному секторі. За його словами, практика приховування випадків АЧС, відсутність вакцинації та недотримання правил біозахисту лише поглибили кризу.

"Асоціація "М’ясної галузі" мобілізує операторів ринку свинини на допомогу державним службам для подолання наслідків чуми", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (WOAH) затвердила міжнародний стандарт безпечних вакцин проти АЧС. Це спрощує їх застосування країнами, які постраждали від чуми. В Україні перша вакцина подана на реєстрацію ще в січні 2025 року, проте випробування досі не завершено.

