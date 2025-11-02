В перечне Свириденко и двое министров: в России решили "наказать" украинских чиновников санкциями

В России ввели экономические санкции против ряда украинских чиновников. В перечне подсанкционных лиц в РФ, которых решил "наказать" Кремль, в частности оказалась премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кроме того, в перечень украинских чиновников, в отношении которых россияне ввели санкции, попали еще двое министров. О введении ограничений на политиков сообщило российское информационное агентство "РИА Новости" 1 ноября.

В санкционный список россиян попали следующие украинские чиновники:

премьер-министр Украины Юлия Свириденко;

министр финансов Украины Сергей Марченко;

министр экономики Украины Алексей Соболев;

советник министра обороны Украины Александр Кубраков;

экс-министр юстиции Украины Денис Малюська;

экс-министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Согласно постановлению российского правительства, экономические ограничения РФ ввела также в отношении генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александра Илькова, экс-заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы, директора Офиса реформ Татьяны Ковтун и уполномоченного по вопросам гендерной политики Екатерины Левченко.

В Кремле "наказали" перечисленных чиновников запретом на въезд на территорию РФ, а также арестом и национализацией их счетов и имущества на территории РФ.

Стоит заметить, что 31 октября в РФ в ответ на 19-й пакет санкций Европейского Союза объявили о расширении списка европейских чиновников, которым отныне запрещается въезд на территорию России. В очередной раз в Кремле назвали санкции "нелегитимными" и объявили о своем "ответе" на "недружественные действия" стран ЕС.

Напомним, 31 октября президент Владимир Зеленский ввел санкции против пропагандистов и российских компаний.

