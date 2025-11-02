У переліку Свириденко та двоє міністрів: у Росії вирішили "покарати" українських посадовців санкціями

У Росії запровадили економічні санкції проти низки українських посадовців. У переліку підсанкційних осіб у РФ, яких вирішив "покарати" Кремль, зокрема опинилася прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Окрім того, у перелік українських посадовців, щодо яких росіяни запровадили санкції, потрапили ще двоє міністрів. Про введення обмежень на політиків повідомило російське інформаційне агентство "РИА Новости" 1 листопада.

До санкційного списку росіян потрапили наступні українські чиновники:

прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко;

міністр фінансів України Сергій Марченко;

міністр економіки України Олексій Соболєв;

радник міністра оборони України Олександр Кубраков;

ексміністр юстиції України Денис Малюська;

ексміністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Відповідно до постанови російського уряду, економічні обмеження РФ запровадила також щодо генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександра Ількова, ексзаступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми, директорки Офісу реформ Тетяни Ковтун та уповноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко.

У Кремлі "покарали" перелічених посадовців забороною на в'їзд на територію РФ, а також арештом та націоналізацією їхніх рахунків і майна на території РФ.

Варто зауважити, що 31 жовтня у РФ у відповідь на 19-й пакет санкцій Європейського Союзу оголосили про розширення списку європейських посадовців, яким відтепер забороняється в'їзд на територію Росії. Вкотре у Кремлі назвали санкції "нелегітимними" й оголосили про свою "відповідь" на "недружні дії" країн ЄС.

Нагадаємо, 31 жовтня президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів та російських компаній.

30 жовтня у Reuters повідомляли, що Індія придумала, як отримувати російську нафту в обхід американських санкцій.