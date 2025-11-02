В Украине 2 ноября будут отключать свет: в ДТЭК обнародовали графики на сегодня (фото)

В Украине из-за последствий российских обстрелов сегодня планируется отключение света в некоторых регионах. Ограничения в частности коснутся Киева.

Графики отключения света 2 ноября будут действовать в Киеве, Киевской области и на Днепропетровщине. Ограничения запланированы на период с 08:00 до 22:00 часов, сообщили в Telegram-канале "Укрэнерго" вечером 1 ноября.

По информации ведомства, сегодня вводятся графики отключений объемом от 0,5 до 1,5 очереди. Ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.

Отключение света 2 ноября в Киеве

В столице 2 ноября введены графики отключения электроэнергии. По данным ДТЭК, свет будут выключать в последующие часы:

Очередь 1.1 — отключение не введено;

Очередь 1.2 — отключение не введено;

Очередь 2.1 — отключение не введено;

Очередь 2.2 — отключение не введено;

Очередь 3.1 — с 15:00 до 19:00;

Очередь 3.2 — отключение не введено;

Очередь 4.1 — с 16:00 до 19:00;

Очередь 4.2 — с 16:00 до 19:00;

Очередь 5.1 — отключение не введено;

Очередь 5.2 — с 08:00 до 11:00;

Очередь 6.1 — с 18:30 до 22:00;

Очередь 6.2 — с 18:30 до 22:00.

ДТЭК | график отключения света в Киеве 2 ноября

Отключение света 2 ноября в Киевской области

Отключение света введено также в Киевской области 2 ноября. Свет на Киевщине по данным ДТЭК, будут отключать в указанные часы:

Очередь 1.1 — отключение не введено;

Очередь 1.2 — отключение не введено;

Очередь 2.1 — отключение не введено;

Очередь 2.2 — отключение не введено;

Очередь 3.1 — с 16:00 до 18:30;

Очередь 3.2 — отключение не введено;

Очередь 4.1 — с 16:00 до 18:30;

Очередь 4.2 — с 15:00 до 19:00;

Очередь 5.1 — с 18:00 до 22:00;

Очередь 5.2 — с 08:00 до 11:00;

Очередь 6.1 — отключение не введено;

Очередь 6.2 — с 18:00 до 22:00.

ДТЭК | графики отключения света в Киевской области 2 ноября

Отключение света 2 ноября в Днепропетровской области

Свет сегодня также будут отключать в Днепропетровской области. По информации ДТЭК, графики будут действовать в последующие часы:

Очередь 1.1 — отключение не введено;

Очередь 1.2 — отключение не введено;

Очередь 2.1 — отключение не введено;

Очередь 2.2 — отключение не введено;

Очередь 3.1 — с 16:00 до 17:30;

Очередь 3.2 — с 15:00 до 17:30;

Очередь 4.1 — отключение не введено;

Очередь 4.2 — с 16:00 до 17:30;

Очередь 5.1 — с 08:00 до 11:00;

Очередь 5.2 — с 17:30 до 19:00;

Очередь 6.1 — с 17:30 до 22:00;

Очередь 6.2 — с 17:30 до 22:00.

ДТЭК | графики отключения света в Днепропетровской области 2 ноября

Информации об отключении в других регионах Украины 2 ноября от ДТЭК не поступало.

Напомним, 31 октября экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков в интервью "Телеграфу" предупредил о больших перепадах напряжения из-за атак РФ.

Также 31 октября Национальный банк Украины предупредил о возможном повышении тарифов на свет из-за восстановления энергосистемы.