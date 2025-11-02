В Украине 2 ноября будут отключать свет: в ДТЭК обнародовали графики на сегодня (фото)
В Украине из-за последствий российских обстрелов сегодня планируется отключение света в некоторых регионах. Ограничения в частности коснутся Киева.
Графики отключения света 2 ноября будут действовать в Киеве, Киевской области и на Днепропетровщине. Ограничения запланированы на период с 08:00 до 22:00 часов, сообщили в Telegram-канале "Укрэнерго" вечером 1 ноября.
По информации ведомства, сегодня вводятся графики отключений объемом от 0,5 до 1,5 очереди. Ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.
Отключение света 2 ноября в Киеве
В столице 2 ноября введены графики отключения электроэнергии. По данным ДТЭК, свет будут выключать в последующие часы:
- Очередь 1.1 — отключение не введено;
- Очередь 1.2 — отключение не введено;
- Очередь 2.1 — отключение не введено;
- Очередь 2.2 — отключение не введено;
- Очередь 3.1 — с 15:00 до 19:00;
- Очередь 3.2 — отключение не введено;
- Очередь 4.1 — с 16:00 до 19:00;
- Очередь 4.2 — с 16:00 до 19:00;
- Очередь 5.1 — отключение не введено;
- Очередь 5.2 — с 08:00 до 11:00;
- Очередь 6.1 — с 18:30 до 22:00;
- Очередь 6.2 — с 18:30 до 22:00.
Отключение света 2 ноября в Киевской области
Отключение света введено также в Киевской области 2 ноября. Свет на Киевщине по данным ДТЭК, будут отключать в указанные часы:
- Очередь 1.1 — отключение не введено;
- Очередь 1.2 — отключение не введено;
- Очередь 2.1 — отключение не введено;
- Очередь 2.2 — отключение не введено;
- Очередь 3.1 — с 16:00 до 18:30;
- Очередь 3.2 — отключение не введено;
- Очередь 4.1 — с 16:00 до 18:30;
- Очередь 4.2 — с 15:00 до 19:00;
- Очередь 5.1 — с 18:00 до 22:00;
- Очередь 5.2 — с 08:00 до 11:00;
- Очередь 6.1 — отключение не введено;
- Очередь 6.2 — с 18:00 до 22:00.
Отключение света 2 ноября в Днепропетровской области
Свет сегодня также будут отключать в Днепропетровской области. По информации ДТЭК, графики будут действовать в последующие часы:
- Очередь 1.1 — отключение не введено;
- Очередь 1.2 — отключение не введено;
- Очередь 2.1 — отключение не введено;
- Очередь 2.2 — отключение не введено;
- Очередь 3.1 — с 16:00 до 17:30;
- Очередь 3.2 — с 15:00 до 17:30;
- Очередь 4.1 — отключение не введено;
- Очередь 4.2 — с 16:00 до 17:30;
- Очередь 5.1 — с 08:00 до 11:00;
- Очередь 5.2 — с 17:30 до 19:00;
- Очередь 6.1 — с 17:30 до 22:00;
- Очередь 6.2 — с 17:30 до 22:00.
Информации об отключении в других регионах Украины 2 ноября от ДТЭК не поступало.
Напомним, 31 октября экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков в интервью "Телеграфу" предупредил о больших перепадах напряжения из-за атак РФ.
Также 31 октября Национальный банк Украины предупредил о возможном повышении тарифов на свет из-за восстановления энергосистемы.