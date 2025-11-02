В Україні 2 листопада відключатимуть світло: у ДТЕК оприлюднили графіки на сьогодні (фото)

В Україні через наслідки російських обстрілів сьогодні планується відключення світла у деяких регіонах. Обмеження зокрема торкнуться Києва.

Графіки відключення світла 2 листопада діятимуть у Києві, Київській області та на Дніпропетровщині. Обмеження заплановані на період з 08:00 до 22:00 години, повідомили у Telegram-каналі "Укренерго" увечері 1 листопада.

За інформацією відомства, сьогодні запроваджуються графіки відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів.

Відключення світла 2 листопада у Києві

У столиці 2 листопада запроваджено графіки відключення електроенергії. За даними ДТЕК, світло виключатимуть у наступні години:

Черга 1.1 — відключення не запроваджено;

Черга 1.2 — відключення не запроваджено;

Черга 2.1 — відключення не запроваджено;

Черга 2.2 — відключення не запроваджено;

Черга 3.1 — з 15:00 до 19:00;

Черга 3.2 — відключення не запроваджено;

Черга 4.1 — з 16:00 до 19:00;

Черга 4.2 — з 16:00 до 19:00;

Черга 5.1 — відключення не запроваджено;

Черга 5.2 — з 08:00 до 11:00;

Черга 6.1 — з 18:30 до 22:00;

Черга 6.2 — з 18:30 до 22:00.

ДТЕК | графік відключення світла у Києві 2 листопада

Відключення світла 2 листопада у Київській області

Відключення світла запроваджено також у Київській області 2 листопада. Світло на Київщині за даними ДТЕК, відключатимуть у вказані години:

Черга 1.1 — відключення не запроваджено;

Черга 1.2 — відключення не запроваджено;

Черга 2.1 — відключення не запроваджено;

Черга 2.2 — відключення не запроваджено;

Черга 3.1 — з 16:00 до 18:30;

Черга 3.2 — відключення не запроваджено;

Черга 4.1 — з 16:00 до 18:30;

Черга 4.2 — з 15:00 до 19:00;

Черга 5.1 — з 18:00 до 22:00;

Черга 5.2 — з 08:00 до 11:00;

Черга 6.1 — відключення не запроваджено;

Черга 6.2 — з 18:00 до 22:00.

ДТЕК | графіки відключення світла у Київській області 2 листопада

Відключення світла 2 листопада у Дніпропетровській області

Світло сьогодні також відключатимуть у Дніпропетровській області. За інформацією ДТЕК, графіки діятимуть у наступні години:

Черга 1.1 — відключення не запроваджено;

Черга 1.2 — відключення не запроваджено;

Черга 2.1 — відключення не запроваджено;

Черга 2.2 — відключення не запроваджено;

Черга 3.1 — з 16:00 до 17:30;

Черга 3.2 — з 15:00 до 17:30;

Черга 4.1 — відключення не запроваджено;

Черга 4.2 — з 16:00 до 17:30;

Черга 5.1 — з 08:00 до 11:00;

Черга 5.2 — з 17:30 до 19:00;

Черга 6.1 — з 17:30 до 22:00;

Черга 6.2 — з 17:30 до 22:00.

ДТЕК | графіки відключення світла у Дніпропетровській області 2 листопада

Інформації про відключення в інших регіонах України 2 листопада від ДТЕК не надходило.

Нагадаємо, 31 жовтня ексміністр палива та енергетики Іван Плачков в інтерв'ю "Телеграфу" попередив про великі перепади напруги через атаки РФ.

Також 31 жовтня Національний банк України попередив про можливе підвищення тарифів на світло через відновлення енергосистеми.