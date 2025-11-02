В декабре украинцам выплатят по тысяче гривен: кто получит и на что можно будет потратить

Украинцам снова окажут финансовую поддержку перед зимним периодом. Правительство готовит денежную выплату, которую можно будет направить на базовые потребности — от лекарств до транспорта.

Все граждане, которые обратятся в декабре, получат денежную помощь в размере 1 тысячи гривен. Об этом сообщил министр социальной политики Александр Улютин в эфире телемарафона, передает Фокус.

По его словам, средства можно будет использовать на широкий спектр товаров и услуг — перечень направлений будет близок к предыдущему. В частности, потратить деньги можно будет на проезд, лекарства и другие социально важные потребности.

Детали об условиях получения помощи и точного списка направлений использования средств в Минсоцполитики обнародуют в ближайшее время.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу транспортной поддержки "УЗ-3000", в рамках которой каждый украинец получит три тысячи километров бесплатных поездок "Укрзализныцей". Владимир Зеленский отметил, что государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, поэтому "Укрзализныця" должна дать "ощутимый ответ людям".

Відео дня

В частности, в рамках программы "Теплая зима" планируется единовременная выплата в размере 6 500 гривен накануне отопительного сезона 2025/26 годов. По планам чиновников, помощь получат около 660 тысяч граждан, на что из государственного бюджета будет выделено 4,3 млрд гривен. Особое внимание уделяется семьям с детьми, пенсионерам и людям с инвалидностью, которые особенно остро ощущают повышение расходов в зимний период.