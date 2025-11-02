У грудні українцям виплатять по тисячі гривень: хто отримає і на що можна буде витратити

Українцям знову нададуть фінансову підтримку перед зимовим періодом. Уряд готує грошову виплату, яку можна буде спрямувати на базові потреби — від ліків до транспорту.

Усі громадяни, які звернуться в грудні, отримають грошову допомогу у розмірі 1 тисячі гривень. Про це повідомив міністр соціальної політики Олександр Улютін в ефірі телемарафону, передає Фокус.

За його словами, кошти можна буде використати на широкий спектр товарів і послуг — перелік напрямків буде близький до попереднього. Зокрема, витратити гроші можна буде на проїзд, ліки та інші соціально важливі потреби.

Деталі щодо умов отримання допомоги та точного списку напрямків використання коштів у Мінсоцполітики оприлюднять найближчим часом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував програму транспортної підтримки "УЗ-3000", в рамках якої кожен українець отримає три тисячі кілометрів безкоштовних поїздок "Укрзалізницею". Володимир Зеленський наголосив, що держава підтримує сферу пасажирських перевезень, тому "Укрзалізниця" має дати "відчутну відповідь людям".

Відео дня

Зокрема, у межах програми "Тепла зима" планується одноразова виплата в розмірі 6 500 гривень напередодні опалювального сезону 2025/26 років. За планами чиновників, допомогу отримають приблизно 660 тисяч громадян, на що з державного бюджету буде виділено 4,3 млрд гривень. Особлива увага приділяється сім'ям із дітьми, пенсіонерам і людям з інвалідністю, які особливо гостро відчувають підвищення витрат у зимовий період.