В Украине 3 ноября будут выключать свет: в каких регионах введены графики (фото)

В Украине завтра планируется отключение света в ряде регионов из-за последствий российских атак на энергетические объекты. В частности ограничение будет касаться как для украинской столицы, так и для ряда других областей.

Графики отключения света введены как для бытовых, так и для промышленных потребителей с 8 до 11 и с 16 до 22, говорится в сообщении Укрэнерго.

У энергооператора сообщили, что бытовые потребители будут выключаться в объеме от 0,5 до 2 очередей с 8 до 11 утра, а также с 16 до 22 вечера. Промышленные пользователи электроэнергии будут иметь аналогичные по времени графики ограничения мощности.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — добавляют в Укрэнерго.

Заявление Укрэнерго о применении графиков отключения на 3 ноября

Графики отключения света на 3 ноября: Киев и Киевская область

В столице 3 ноября введены графики почасовых отключений (ГПВ). По данным ДТЭК, свет будет выключаться по следующему графику:

Відео дня

Очередь 1.1 — отключение не введено;

Очередь 1.2 — отключение не введено;

Очередь 2.1 — с 19:00 до 22:00;

Очередь 2.2 — с 19:00 до 22:00;

Очередь 3.1 — отключение не введено;

Очередь 3.2 — отключение не введено;

Очередь 4.1 — отключение не введено;

Очередь 4.2 — отключение не введено;

Очередь 5.1 — с 16:00 до 19:30;

Очередь 5.2 — с 16:00 до 19:30;

Очередь 6.1 — с 08:00 до 11:00;

Очередь 6.2 — отключение не введено.

Графики отключений в столице на 3 ноября Фото: ДТЭК

Графики отключений в столице на 3 ноября Фото: ДТЭК

В то же время в Киевской области также будут введены ГПВ. В соответствии с графиками ДТЭК, свет будут выключать по следующему графику:

Очередь 1.1 — отключение не введено;

Очередь 1.2 — с 08:00 до 11:00;

Очередь 2.1 — с 18:30 до 22:00;

Очередь 2.2 — с 18:30 до 22:00;

Очередь 3.1 — отключение не введено;

Очередь 3.2 — отключение не введено;

Очередь 4.1 — отключение не введено;

Очередь 4.2 — отключение не введено;

Очередь 5.1 — с 16:00 до 19:00;

Очередь 5.2 — с 16:00 до 19:00;

Очередь 6.1 — отключение не введено;

Очередь 6.2 — отключение не введено.

Графики отключений света в Киевской области на 3 ноября Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 3 ноября Фото: ДТЭК

Отключение света на 3 ноября в Днепропетровской области

Свет завтра также будут отключать в Днепропетровской области. По информации ДТЭК, графики будут действовать в последующие часы:

Очередь 1.1 — с 18:00 до 22:00;

Очередь 1.2 — с 18:00 до 22:00;

Очередь 2.1 — с 08:00 до 11:00, с 18:00 до 20:00;

Очередь 2.2 — с 08:00 до 11:00, с 18:00 до 20:00;

Очередь 3.1 — отключение не введено;

Очередь 3.2 — отключение не введено;

Очередь 4.1 — отключение не введено;

Очередь 4.2 — отключение не введено;

Очередь 5.1 — с 16:00 до 18:00;

Очередь 5.2 — с 16:00 до 18:00;

Очередь 6.1 — отключение не введено;

Очередь 6.2 — с 16:00 до 18:00.

Графики отключений света в Днепропетровской области на 3 ноября Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 3 ноября

Отключение света в других регионах: Полтавская, Кировоградская, Черкасская области

В нескольких центральных регионах также сообщается о применении графиков почасовых отключений света. В частности, в Полтавской области местное облэнерго сообщает, что в областном центре и области будут применены отключения в такие часы — с 08:00 по 11:00 (1 очередь), с 16:00 по 18:00 (1,5 очереди), с 18:00 по 20:00 (2 очереди) и с 20:00 по 22:00 (1,5 очереди).

В Кировоградской области в Новоукраинском, Кропивницком и Александрийском районах будет применен график почасовых отключений. По данным областного оператора, свет будут выключать по следующему графику:

Очередь 1.1: 10-11;

Очередь 1.2: 10-11;

Очередь 2.1: 18-20;

Очередь 2.2: 18-20;

Очередь 3.1: 18-20;

Очередь 3.2: 18-20;

Очередь 4.1: 16-18;

Очередь 4.2: 16-18;

Очередь 5.1: 20-22;

Очередь 5.2: 20-22;

Очередь 6.1: 08-10, 20-22;

Очередь 6.2: 08-10, 16-18.

В Черкасской области также были введены графики почасовых отключений в несколько очередей. Местные паблики и СМИ со ссылкой на облэнерго указывают следующие временные промежутки отсутствия электроснабжения:

Очередь: 1.1 08:00 — 10:00

Очередь: 1.2 16:00 — 18:00

Очередь: 2.1 16:00 — 18:00

Очередь: 2.2 18:00 — 20:00

Очередь: 3.1 20:00 — 22:00

Очередь: 3.2 20:00 — 22:00

Очередь: 6.2 10:00 — 11:00, 18:00 — 20:00.

Очереди 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 и 6.1. не будут иметь ограничений в использовании электроэнергии в течение 3 ноября.

Также Укрэнерго просит пользователей из разных регионов узнавать об информации об изменениях графиков на страницах соответствующих облэнерго. Граждан просят экономно относиться к электроэнергии и рационально использовать мощные приборы.

Ранее Фокус сообщал о том, что по всей Украине возвращают графики отключения света. Причиной стали серьезные повреждения энергетических объектов после очередной массированной ракетно-дроновой атаки России, повлекшей сложную ситуацию в энергосистеме.

Впоследствии стало известно о графиках отключения света на 2 ноября. В соответствии с распоряжением операторов, ограничения были введены в ряде украинских регионов.