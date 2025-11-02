В Україні 3 листопада вимикатимуть світло: в яких регіонах запроваджені графіки (фото)

В Україні завтра планується відключення світла в низці регіонів через наслідки російських атак на енергетичні об'єкти. Зокрема обмеження стосуватиметься як для української столиці, так і для низки інших областей.

Графіки відключення світла запроваджені як для побутових, так і для промислових споживачів з 8 до 11 та з 16 до 22, йдеться в повідомленні Укренерго.

В енергооператора повідомили, що побутові споживачі будуть вимикатися в обсязі від 0,5 до 2 черг з 8 до 11 ранку, а також з 16 до 22-ї вечора. Промислові користувачі електроенергії матимуть аналогічні за часом графіки обмеження потужності.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — додають в Укренерго.

Заява Укренерго про застосування графіків відключення на 3 листопада

Графіки відключення світла на 3 листопада: Київ і Київщина

У столиці 3 листопада запроваджено графіки погодинних відключень (ГПВ). За даними ДТЕК, світло буде вимикатися за наступних графіком:

Черга 1.1 — відключення не запроваджено;

Черга 1.2 — відключення не запроваджено;

Черга 2.1 — з 19:00 до 22:00;

Черга 2.2 — з 19:00 до 22:00;

Черга 3.1 — відключення не запроваджено;

Черга 3.2 — відключення не запроваджено;

Черга 4.1 — відключення не запроваджено;

Черга 4.2 — відключення не запроваджено;

Черга 5.1 — з 16:00 до 19:30;

Черга 5.2 — з 16:00 до 19:30;

Черга 6.1 — з 08:00 до 11:00;

Черга 6.2 — відключення не запроваджено.

Графіки відключень у столиці на 3 листопада Фото: ДТЕК

Водночас у Київській області також будуть запроваджені ГПВ. Відповідно до графіків ДТЕК, світло вимикатимуть за наступним графіком:

Черга 1.1 — відключення не запроваджено;

Черга 1.2 — з 08:00 до 11:00;

Черга 2.1 — з 18:30 до 22:00;

Черга 2.2 — з 18:30 до 22:00;

Черга 3.1 — відключення не запроваджено;

Черга 3.2 — відключення не запроваджено;

Черга 4.1 — відключення не запроваджено;

Черга 4.2 — відключення не запроваджено;

Черга 5.1 — з 16:00 до 19:00;

Черга 5.2 — з 16:00 до 19:00;

Черга 6.1 — відключення не запроваджено;

Черга 6.2 — відключення не запроваджено.

Графіки відключень світла в Київській області на 3 листопада Фото: ДТЕК

Відключення світла на 3 листопада у Дніпропетровській області

Світло завтра також відключатимуть у Дніпропетровській області. За інформацією ДТЕК, графіки діятимуть у наступні години:

Черга 1.1 — з 18:00 до 22:00;

Черга 1.2 — з 18:00 до 22:00;

Черга 2.1 — з 08:00 до 11:00, з 18:00 до 20:00;

Черга 2.2 — з 08:00 до 11:00, з 18:00 до 20:00;

Черга 3.1 — відключення не запроваджено;

Черга 3.2 — відключення не запроваджено;

Черга 4.1 — відключення не запроваджено;

Черга 4.2 — відключення не запроваджено;

Черга 5.1 — з 16:00 до 18:00;

Черга 5.2 — з 16:00 до 18:00;

Черга 6.1 — відключення не запроваджено;

Черга 6.2 — з 16:00 до 18:00.

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 3 листопада Фото: ДТЕК

Вимкнення світла в інших регіонах: Полтавщина, Кіровоградщина, Черкащина

В кількох центральних регіонах також повідомляється про застосування графіків погодинних відключень світла. Зокрема, у Полтавській області місцеве обленерго повідомляє, що в обласному центрі та області будуть застосовані відключення в такі години — з 08:00 по 11:00 (1 черга), з 16:00 по 18:00 (1,5 черги), з 18:00 по 20:00 (2 черги) та з 20:00 по 22:00 (1,5 черги).

У Кіровоградській області в Новоукраїнському, Кропивницькому та Олександрійському районах буде застосований графік погодинних відключень. За даними обласного оператора, світло вимикатимуть за наступним графіком:

Черга 1.1: 10-11;

Черга 1.2: 10-11;

Черга 2.1: 18-20;

Черга 2.2: 18-20;

Черга 3.1: 18-20;

Черга 3.2: 18-20;

Черга 4.1: 16-18;

Черга 4.2: 16-18;

Черга 5.1: 20-22;

Черга 5.2: 20-22;

Черга 6.1: 08-10, 20-22;

Черга 6.2: 08-10, 16-18.

У Черкаській області також було запроваджено графіки погодинних відключень у кілька черг. Місцеві пабліки та ЗМІ з посиланням на обленерго вказують наступні часові проміжки відсутності електропостачання:

Черга: 1.1 08:00 — 10:00

Черга: 1.2 16:00 — 18:00

Черга: 2.1 16:00 — 18:00

Черга: 2.2 18:00 — 20:00

Черга: 3.1 20:00 — 22:00

Черга: 3.2 20:00 — 22:00

Черга: 6.2 10:00 — 11:00, 18:00 — 20:00.

Черги 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 та 6.1. не матимуть обмежень у використанні електроенергії протягом 3 листопада.

Також Укренерго просить користувачів з різних регіонів дізнаватися про інформацію щодо змін графіків на сторінках відповідних обленерго. Громадян просять ощадливо ставитися до електроенергії та раціонально використовувати потужні прилади.

Раніше Фокус повідомляв про те, що по всій Україні повертають графіки відключення світла. Причиною стали серйозні пошкодження енергетичних об’єктів після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії, що спричинила складну ситуацію в енергосистемі.

Згодом стало відомо про графіки відключення світла на 2 листопада. Відповідно до розпорядження операторів, обмеження були запроваджені в низці українських регіонів.