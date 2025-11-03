Некоторые зарплаты в Украине выросли до 60 тысяч гривен: какие специалисты получают больше всего

В Украине за последние четыре года зарплаты работников рабочих специальностей существенно выросли, а самые высокие доходы теперь получают каменщики, сантехники и штукатуры. Спрос на квалифицированных специалистов остается высоким, что продолжает стимулировать повышение оплаты труда.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на совместное исследование платформы OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации (EBA). В частности, отмечается, что рынок рабочих профессий в Украине демонстрирует стабильный рост зарплат. По данным экспертов, 63% работодателей сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров, что напрямую влияет на уровень заработков.

По информации OLX Работа, в период с 2022 по 2025 год большинство рабочих специальностей подорожали минимум на 50–100%, а некоторые специалисты начали получать втрое больше. Среди лидеров по доходам:

каменщики — 50 тыс. грн в месяц (было 15 тыс. грн);

штукатуры — 60 тыс. грн (22,5 тыс. грн в 2022);

сантехники — 40 тыс. грн (15 тыс. грн ранее);

маляры — 38,5 тыс. грн;

плиточники — 42,5 тыс. грн;

фасадчики — 52,5 тыс. грн;

прорабы остаются на уровне 45 тыс. грн.

Відео дня

Самый медленный рост наблюдается среди разнорабочих: их средняя зарплата увеличилась с 12,5 тыс. грн в 2022 году до 22,5 тыс. грн в 2025-м, хотя даже для этой группы годовое повышение превысило 20%.

В последние два года темпы роста зарплат несколько замедлились, однако тенденция к повышению оплаты труда сохраняется. Наиболее заметное подорожание труда за 2024–2025 годы зафиксировано у сантехников (+30%), маляров (+23%) и разнорабочих (+22%).

Как говорится в исследовании, рынок рабочих профессий остается динамичным, а высокий спрос на квалифицированных специалистов и конкуренция между работодателями продолжают стимулировать рост зарплат.

"Аналитики объясняют, что рынок рабочих профессий остается одним из самых динамичных в Украине. Заработки специалистов формируются под влиянием инфляции, восстановления строительного сектора и дефицита квалифицированных кадров. По прогнозам экспертов, спрос на таких работников удерживают и в дальнейшем, а конкуренция между работодателями будет стимулировать дальнейший рост зарплат", — пишет "Экономическая правда".

Напомним, что с 1 октября 2025 года субъекты торговли алкоголем, табаком, жидкостями для электронных сигарет и горючим должны обеспечивать работникам среднюю зарплату от 12 до 16 тысяч гривен, а нарушение правил контролирует Государственная налоговая служба с возможным приостановлением или аннулированием лицензии.

Также Фокус писал, что Верховная Рада одобрила изменения в Госбюджет-2026, которые предусматривают поэтапное повышение зарплат педагогам и преподавателям университетов с 1 января 2026 года.