Деякі зарплати в Україні зросли до 60 тисяч гривень: які спеціалісти отримують найбільше

В Україні за останні чотири роки зарплати працівників робітничих спеціальностей суттєво зросли, а найвищі доходи тепер отримують муляри, сантехніки та тинькарі. Попит на кваліфікованих фахівців залишається високим, що продовжує стимулювати підвищення оплати праці.

Про це повідомляє видання "Економічна правда" з посиланням на спільне дослідження платформи OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації (EBA). Зокрема, зазначається, що ринок робітничих професій в Україні демонструє стабільне зростання зарплат. За даними експертів, 63% роботодавців стикаються з браком кваліфікованих кадрів, що безпосередньо впливає на рівень заробітків.

За інформацією OLX Робота, у період з 2022 по 2025 рік більшість робітничих спеціальностей подорожчали щонайменше на 50–100%, а деякі фахівці почали отримувати утричі більше. Серед лідерів за доходами:

мулярі — 50 тис. грн на місяць (було 15 тис. грн);

тинькарі — 60 тис. грн (22,5 тис. грн у 2022);

сантехніки — 40 тис. грн (15 тис. грн раніше);

малярі — 38,5 тис. грн;

плиточники — 42,5 тис. грн;

фасадники — 52,5 тис. грн;

виконроби залишаються на рівні 45 тис. грн.

Відео дня

Найповільніше зростання спостерігається серед різноробочих: їх середня зарплата збільшилася з 12,5 тис. грн у 2022 році до 22,5 тис. грн у 2025-му, хоча навіть для цієї групи річне підвищення перевищило 20%.

В останні два роки темпи зростання зарплат дещо сповільнилися, проте тенденція до підвищення оплати праці зберігається. Найбільш помітне подорожчання праці за 2024–2025 роки зафіксоване у сантехніків (+30%), малярів (+23%) та різноробочих (+22%).

Як йдеться в дослідженні, ринок робітничих професій залишається динамічним, а високий попит на кваліфікованих фахівців і конкуренція між роботодавцями продовжують стимулювати зростання зарплат.

"Аналітики пояснюють, що ринок робітничих професій залишається одним із найдинамічніших в Україні. Заробітки фахівців формуються під впливом інфляції, відновлення будівельного сектору та дефіциту кваліфікованих кадрів. За прогнозами експертів, попит на таких працівників утримують й надалі, а конкуренція між роботодавцями стимулюватиме подальше зростання зарплат", — пише "Економічна правда".

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2025 року суб’єкти торгівлі алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет та пальним повинні забезпечувати працівникам середню зарплату від 12 до 16 тисяч гривень, а порушення правил контролює Державна податкова служба з можливим призупиненням або анулюванням ліцензії.

Також Фокус писав, що Верховна Рада схвалила зміни до Держбюджету-2026, які передбачають поетапне підвищення зарплат педагогам і викладачам університетів з 1 січня 2026 року.