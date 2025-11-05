Идентификация пенсионеров в Украине: кто рискует остаться без выплат и как этого избежать

Пенсионный фонд Украины отмечает обязательность ежегодной идентификации для пенсионеров и получателей страховых выплат, которые временно находятся за пределами страны или на временно оккупированных территориях. Процедура является необходимой для продолжения выплат и гарантирует сохранение социальных платежей в 2025 году.

Как сообщают в Пенсионном фонде, для получения пенсии и государственных социальных выплат граждане должны подтвердить свою личность до конца года. Идентификация возможна как лично в отделении фонда, так и дистанционно — через видеоконференцсвязь с работниками ПФУ. Это позволяет пенсионерам, которые находятся за границей или на неподконтрольных территориях, не терять доступ к выплатам.

Как проходит идентификация

По данным ПФУ, идентификация пенсионеров является ключевой процедурой для актуализации персональных данных и обеспечения дальнейшего начисления пенсий и социальной помощи. В 2025 году порядок ее проведения изменился: постановлением Кабинета Министров Украины №299 от 11 февраля 2025 года были утверждены новые правила подтверждения личности. Эти изменения направлены на сохранение выплат и обеспечение контроля за предоставлением социальных услуг.

Відео дня

Обязательная процедура идентификации касается таких категорий граждан:

лиц, получающих пенсионные или страховые выплаты и проживающих на временно оккупированных территориях;

граждан, которые находятся за границей, но продолжают получать пенсию;

украинцев, которые после 24 февраля 2022 года выехали из оккупированных регионов и не стали на учет как внутренне перемещенные лица.

Также идентификация обязательна для получателей адресной социальной помощи, предоставленной с февраля 2022 года до июня 2025 года включительно. Если эти лица не подтвердят свою личность до 1 октября 2025 года, выплаты будут временно приостановлены, однако право на получение помощи сохраняется, и после прохождения процедуры выплаты восстанавливаются.

Граждане, которые получают пенсию на основании международных соглашений Украины с другими государствами, дополнительно идентифицироваться не должны.

Конечный срок для прохождения процедуры:

для пенсионеров и получателей страховых выплат — 31 декабря 2025 года;

для лиц, получающих государственную социальную помощь — 1 октября 2025 года.

Варианты прохождения идентификации

Пенсионный фонд предлагает несколько способов подтверждения личности:

Онлайн через личный кабинет ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису; Видеоидентификация через популярные платформы (Skype, Google Meet, Viber) для тех, кто не может посетить отделение фонда; Личное обращение в любой сервисный центр ПФУ на подконтрольной территории с документами, удостоверяющими личность; Через консульские или дипломатические учреждения Украины за рубежом, где оформляется справка, которая направляется в ПФУ по почте или через электронный кабинет с использованием КЭП.

В случае пропуска указанных сроков выплаты приостанавливаются, но после успешного прохождения идентификации их можно возобновить.

Как записаться на видеоидентификацию

Для прохождения видеоконференции через вебпортал ПФУ необходимо:

Зайти на портал электронных услуг portal.pfu.gov.ua. Выбрать раздел "Заявление на идентификацию через видеоконференцию". Ознакомиться с условиями и категориями получателей, для которых доступна услуга, и нажать "Продолжить". Заполнить форму, указав персональные данные, документ, удостоверяющий личность, контактный телефон и электронную почту. Выбрать платформу для проведения видеоконференции. При необходимости можно указать дополнительные услуги: перевод на жестовом языке, сопровождение помощника или персонального ассистента. Добавить копии необходимых документов, например паспорт, пенсионное удостоверение или идентификационный код, и нажать "Подать заявление".

После обработки заявления на указанный электронный адрес поступит подтверждение с датой и временем проведения видеоконференции.

Ранее Фокус писал, что в Украине пенсионный возраст остается самым низким в Европе — 60 лет. Для сравнения, в Германии он составляет от 65 до 67 лет в зависимости от года рождения, а в Польше — 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

Также сообщалось, что украинцы, которым не хватает стажа для пенсии, могут сами платить единый социальный взнос, чтобы получить нужный страховой стаж.