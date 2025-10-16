Пенсия в Украине: что делать, если не хватает стажа

Жители Украины, которым не хватает трудового стажа для выхода на пенсию, теперь могут самостоятельно оплачивать единый социальный взнос (ЕСВ, 22% от минимальной зарплаты), чтобы приобрести необходимый страховой стаж.

Related video

Граждане могут заключить соглашение с Пенсионным фондом о добровольной уплате взносов. Это позволяет формировать страховой стаж и увеличивать расчетный заработок для пенсии, даже если человек временно не работает или находится за границей. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Участие в добровольном пенсионном страховании доступно как застрахованным, так и незащищенным лицам старше 16 лет, а также возможно заключение договоров в пользу третьих лиц.

Размер и периодичность добровольных взносов человек определяет самостоятельно. На сегодня минимальный взнос составляет 1760 грн в месяц при минимальной зарплате 8000 грн. В Пенсионном фонде отмечают, что каждые 100 грн добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату для исчисления пенсии почти на 455 грн. В качестве примера приводят расчет: если за текущий месяц уплатить 2000 грн за неработающего человека, этот месяц будет засчитан в страховой стаж, а зарплата для расчета пенсии составит 9090,91 грн.

При этом добровольная уплата не распространяется на прошлые периоды. Докупить страховой стаж можно только за годы с 2004-го, когда гражданин не был трудоустроенным или зарегистрированным предпринимателем. Для этого необходимо обратиться в налоговую службу и заключить договор о добровольном участии в государственном социальном страховании. Оплата может быть как единовременной, так и по договору сроком не менее года с ежемесячным взносом не ниже минимального размера ЕСВ.

Напомним, Фокус разобрался, какие выплаты получат украинские пенсионеры в октябре и кто может рассчитывать на надбавки или повышение выплат.

В СМИ сравнили размер пенсий в разных странах Европы. Абсолютным лидером по сумме выплат стала Исландия.