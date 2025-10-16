Пенсія в Україні: що робити, якщо не вистачає стажу

Жителі України, яким не вистачає трудового стажу для виходу на пенсію, тепер можуть самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ, 22% від мінімальної зарплати), щоб набути необхідного страхового стажу.

Громадяни можуть укласти угоду з Пенсійним фондом про добровільну сплату внесків. Це дає змогу формувати страховий стаж і збільшувати розрахунковий заробіток для пенсії, навіть якщо людина тимчасово не працює або перебуває за кордоном. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області.

Участь у добровільному пенсійному страхуванні доступна як застрахованим, так і незахищеним особам віком від 16 років, а також можливе укладення договорів на користь третіх осіб.

Розмір і періодичність добровільних внесків людина визначає самостійно. На сьогодні мінімальний внесок становить 1760 грн на місяць за мінімальної зарплати 8000 грн. У Пенсійному фонді зазначають, що кожні 100 грн добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату для обчислення пенсії майже на 455 грн. Як приклад наводять розрахунок: якщо за поточний місяць сплатити 2000 грн за непрацюючу людину, цей місяць буде зараховано до страхового стажу, а зарплата для розрахунку пенсії становитиме 9090,91 грн.

При цьому добровільна сплата не поширюється на минулі періоди. Докупити страховий стаж можна тільки за роки з 2004-го, коли громадянин не був працевлаштованим або зареєстрованим підприємцем. Для цього необхідно звернутися до податкової служби та укласти договір про добровільну участь у державному соціальному страхуванні. Оплата може бути як одноразовою, так і за договором строком не менше ніж на рік зі щомісячним внеском не нижче мінімального розміру ЄСВ.

