Ідентифікація пенсіонерів в Україні: хто ризикує залишитися без виплат та як цього уникнути

Пенсійний фонд України наголошує на обов’язковості щорічної ідентифікації для пенсіонерів та отримувачів страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами країни або на тимчасово окупованих територіях. Процедура є необхідною для продовження виплат і гарантує збереження соціальних платежів у 2025 році.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, для отримання пенсії та державних соціальних виплат громадяни мають підтвердити свою особу до кінця року. Ідентифікація можлива як особисто у відділенні фонду, так і дистанційно — через відеоконференцзв’язок із працівниками ПФУ. Це дозволяє пенсіонерам, які знаходяться за кордоном або на непідконтрольних територіях, не втрачати доступ до виплат.

Як проходить ідентифікація

За даними ПФУ, ідентифікація пенсіонерів є ключовою процедурою для актуалізації персональних даних та забезпечення подальшого нарахування пенсій і соціальної допомоги. У 2025 році порядок її проведення змінився: постановою Кабінету Міністрів України №299 від 11 лютого 2025 року було затверджено нові правила підтвердження особи. Ці зміни спрямовані на збереження виплат і забезпечення контролю за наданням соціальних послуг.

Обов’язкова процедура ідентифікації стосується таких категорій громадян:

осіб, які отримують пенсійні або страхові виплати та проживають на тимчасово окупованих територіях;

громадян, які перебувають за кордоном, але продовжують отримувати пенсію;

українців, що після 24 лютого 2022 року виїхали з окупованих регіонів і не стали на облік як внутрішньо переміщені особи.

Також ідентифікація обов’язкова для отримувачів адресної соціальної допомоги, наданої з лютого 2022 року до червня 2025 року включно. Якщо ці особи не підтвердять свою особу до 1 жовтня 2025 року, виплати будуть тимчасово призупинені, проте право на отримання допомоги зберігається, і після проходження процедури виплати відновлюються.

Громадяни, які отримують пенсію на підставі міжнародних угод України з іншими державами, додатково ідентифікуватися не повинні.

Кінцевий термін для проходження процедури:

для пенсіонерів та отримувачів страхових виплат — 31 грудня 2025 року;

для осіб, які отримують державну соціальну допомогу — 1 жовтня 2025 року.

Варіанти проходження ідентифікації

Пенсійний фонд пропонує кілька способів підтвердження особи:

Онлайн через особистий кабінет ПФУ із використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису; Відеоідентифікація через популярні платформи (Skype, Google Meet, Viber) для тих, хто не може відвідати відділення фонду; Особисте звернення до будь-якого сервісного центру ПФУ на підконтрольній території з документами, що посвідчують особу; Через консульські або дипломатичні установи України за кордоном, де оформлюється довідка, яка надсилається до ПФУ поштою або через електронний кабінет із використанням КЕП.

У разі пропуску зазначених термінів виплати призупиняються, але після успішного проходження ідентифікації їх можна відновити.

Як записатися на відеоідентифікацію

Для проходження відеоконференції через вебпортал ПФУ необхідно:

Зайти на портал електронних послуг portal.pfu.gov.ua. Вибрати розділ "Заява на ідентифікацію через відеоконференцію". Ознайомитися з умовами та категоріями отримувачів, для яких доступна послуга, і натиснути "Продовжити". Заповнити форму, вказавши персональні дані, документ, що посвідчує особу, контактний телефон і електронну пошту. Обрати платформу для проведення відеоконференції. За потреби можна зазначити додаткові послуги: переклад жестовою мовою, супровід помічника або персонального асистента. Додати копії необхідних документів, наприклад паспорт, пенсійне посвідчення або ідентифікаційний код, та натиснути "Подати заяву".

Після опрацювання заяви на вказану електронну адресу надійде підтвердження з датою та часом проведення відеоконференції.

