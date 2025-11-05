Нардеп раскритиковала "Зимнюю помощь": "Та сумма, которая нужна для отопительного сезона"

Народный депутат Нина Южанина заявила, что 20 миллиардов гривен — именно та сумма, которой можно полностью закрыть дефицит средств для отопительного сезона. Однако власть потратит ее на анонсированную президентом Владимиром Зеленским "Зимнюю помощь".

В прошлом году на программу "Зимней помощи" было потрачено 14 миллиардов гривен. Статистика расходов показала, что львиную долю этих денег украинцы отдали за подписку мобильной связи. Об этом парламентарий сообщила в эфире телеканала "Эспрессо" 5 ноября.

Она подчеркнула, что власти следовало отказаться от этой инициативы в пользу стабильного прохождения отопительного сезона. По ее словам, в этом президента могла убедить премьер-министр Юлия Свириденко.

"Если взять этот год и цифру в 20 миллиардов гривен, то не очень много ума нужно, чтобы госпожа Свириденко объяснила президенту, что это ровно та сумма, которая нам нужна для отопительного сезона. Можно же выйти с другой инициативой и объяснить людям, что эту тысячу хотели предоставить гражданам, но сейчас направляем для тех же граждан, чтобы пройти отопительный сезон", — пояснила Южанина.

По ее мнению, такое решение нашло бы достаточно большую поддержку среди украинцев.

"Они же упорно продолжают биться головой в стенку. Мне интересно вообще, кто это мнение насаждает президенту. Я общаюсь с отдельными министрами и понимаю, что они против этой "Зимней помощи" в виде 1000 гривен", — добавила нардеп.

