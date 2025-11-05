Нардепка розкритикувала "Зимову допомогу": "Та сума, яка потрібна для опалювального сезону"

Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що 20 мільярдів гривень — саме та сума, якою можна повністю закрити дефіцит коштів для опалювального сезону. Однак влада витратить її на анонсовану президентом Володимиром Зеленським "Зимову допомогу".

Минулого року на програму "Зимової допомоги" було витрачено 14 мільярдів гривень. Статистика витрат показала, що левову частку цих грошей українці віддали за передплату мобільного зв'язку. Про це парламентарка повідомила в ефірі телеканалу "Еспресо" 5 листопада.

Вона наголосила, що владі слід було відмовитись від цієї ініціативи на користь стабільного проходження опалювального сезону. З її слів, у цьому президента могла переконати прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Якщо взяти цей рік і цифру у 20 мільярдів гривень, то тут не дуже багато розуму потрібно, щоб пані Свириденко пояснила президенту, що це рівно та сума, яка нам потрібна для опалювального сезону. Можна ж вийти з іншою ініціативою і пояснити людям, що цю тисячу хотіли надати громадянам, але зараз спрямовуємо для тих же громадян, щоб пройти опалювальний сезон", — пояснила Южаніна.

На її думку, таке рішення знайшло б досить велику підтримку серед українців.

"Вони ж вперто продовжують битись головою в стінку. Мені цікаво взагалі, хто цю думку насаджує президенту. Я спілкуюсь з окремими міністрами й розумію, що вони проти цієї "Зимової допомоги" у вигляді 1000 гривень", — додала нардепка.

