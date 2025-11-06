Зарплата до 2 тысяч евро и "счастливая" страна: Ким рассказал, какой будет Украина через 10 лет

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким поделился собственным видением развития Николаевщины и Украины в ближайшее десятилетие. По его мнению, при стабильном экономическом росте уровень благосостояния граждан и возможности для самореализации могут значительно повыситься.

Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в разговоре с Анной Мищенко на КШДУ Media, он предполагает, что в течение десяти лет средняя зарплата в Украине может приблизиться к €2 000, а пенсия — к €1 500. По его словам, такой уровень доходов позволил бы людям не сосредотачиваться исключительно на ежедневных расходах, а планировать отдых, путешествия и личное развитие. Это, по мнению Кима, могло бы стать основой для формирования общества с более высоким уровнем удовлетворенности жизнью.

Он отметил, что ключевым фактором является возможность граждан иметь финансовую "подушку" после необходимых расходов. Когда большинство времени и ресурсов не занимает вопрос базового выживания, люди, по его словам, способны создавать новые социальные инициативы, инвестировать в образование, развитие общества и культурную среду. Именно поэтому он называет экономическую стабильность фундаментом для роста "индекса счастья".

"Я хочу, чтобы Николаевщина и Украина через 10 лет были среди лидеров мира по индексу счастья — ну хотя бы второй после Дании. Для этого нужны деньги, чтобы люди не тратили 80% своего времени на выживание. Потому что когда ты постоянно думаешь только о "как оплатить коммуналку" или "что завтра положить на стол" — нет места для радости и развития. А когда ты знаешь, что в конце месяца у тебя остается хотя бы плюс 300 евро накоплений, ты уже можешь планировать жизнь: куда поехать, где провести время с детьми, где пожарить шашлык. Ты становишься спокойнее и увереннее в завтрашнем дне", — рассказал он.

Говоря о перспективах изменений внутри государственных структур, Ким подчеркнул, что влиять на систему с низовых должностей чрезвычайно сложно. Для реальных трансформаций, по его словам, необходимы управленческие полномочия, а также опыт, позволяющий видеть процессы в более широком контексте. Поэтому он призвал молодежь последовательно расти профессионально и ставить долгосрочные цели, в частности — до 30 лет стремиться выйти на руководящие позиции.

Он отметил, что в начале карьеры значительную роль играет потенциал, а после 30 лет растет конкуренция, и тогда важными становятся уже наработанные компетенции и навыки управления. По его мнению, найти наставника, который поможет на этом пути, может быть определяющим фактором развития.

Ким также подчеркнул, что изменения системы возможны благодаря естественной смене поколений. Молодые специалисты, которые не имеют советского опыта и сформировались в цифровой среде, иначе воспринимают ценности, собственность и вопросы личной ответственности. Именно поэтому он считает, что новое поколение способно привести к обновлению государственных подходов и внедрению современных моделей управления.

Напомним, что в Украине за последние четыре года зарплаты работников рабочих специальностей существенно выросли, а самые высокие доходы теперь получают каменщики, сантехники и штукатуры.

Также Фокус писал, что в сентябреукраинский рынок труда оставался напряженным из-за нехватки работников, несмотря на рост количества резюме на 28% г/г. Темпы роста зарплат замедлились до 16% г/г, а новые правила пересечения границы для молодых мужчин уже повлияли на отток кадров.