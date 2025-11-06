Зарплата до 2 тисяч євро та "щаслива" країна: Кім розповів, якою буде Україна за 10 років

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поділився власним баченням розвитку Миколаївщини та України в найближче десятиліття. На його думку, при стабільному економічному зростанні рівень добробуту громадян та можливості для самореалізації можуть значно підвищитися.

Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у розмові з Анною Міщенко на КШДУ Media, він припускає, що протягом десяти років середня зарплата в Україні може наблизитися до €2 000, а пенсія — до €1 500. За його словами, такий рівень доходів дав би змогу людям не зосереджуватися виключно на щоденних витратах, а планувати відпочинок, подорожі та особистий розвиток. Це, на думку Кіма, могло б стати підґрунтям для формування суспільства з вищим рівнем задоволеності життям.

Він наголосив, що ключовим чинником є можливість громадян мати фінансову "подушку" після необхідних витрат. Коли більшість часу й ресурсів не займає питання базового виживання, люди, за його словами, здатні створювати нові соціальні ініціативи, інвестувати в освіту, розвиток громади та культурне середовище. Саме тому він називає економічну стабільність фундаментом для зростання "індексу щастя".

Відео дня

"Я хочу, щоб Миколаївщина та Україна через 10 років були серед лідерів світу за індексом щастя — ну хоча б другою після Данії. Для цього потрібні гроші, щоб люди не витрачали 80% свого часу на виживання. Бо коли ти постійно думаєш лише про "як оплатити комуналку" чи "що завтра покласти на стіл" — немає місця для радості та розвитку. А коли ти знаєш, що в кінці місяця у тебе залишається хоча б плюс 300 євро накопичень, ти вже можеш планувати життя: куди поїхати, де провести час з дітьми, де посмажити шашлик. Ти стаєш спокійнішим і впевненішим у завтрашньому дні", — розповів він.

Говорячи про перспективи змін усередині державних структур, Кім підкреслив, що впливати на систему з низових посад надзвичайно складно. Для реальних трансформацій, за його словами, необхідні управлінські повноваження, а також досвід, що дає змогу бачити процеси в ширшому контексті. Тому він закликав молодь послідовно зростати професійно і ставити довгострокові цілі, зокрема — до 30 років прагнути вийти на керівні позиції.

Він зауважив, що на початку кар’єри значну роль відіграє потенціал, а після 30 років зростає конкуренція, і тоді важливими стають уже напрацьовані компетенції та навички управління. На його думку, знайти наставника, який допоможе на цьому шляху, може бути визначальним чинником розвитку.

Кім також підкреслив, що зміни системи можливі завдяки природній зміні поколінь. Молоді фахівці, які не мають радянського досвіду та сформувалися у цифровому середовищі, інакше сприймають цінності, власність та питання особистої відповідальності. Саме тому він вважає, що нове покоління здатне привести до оновлення державних підходів і впровадження сучасних моделей управління.

Нагадаємо, що в Україні за останні чотири роки зарплати працівників робітничих спеціальностей суттєво зросли, а найвищі доходи тепер отримують муляри, сантехніки та тинькарі.

Також Фокус писав, що у вересні український ринок праці залишався напруженим через брак працівників, попри зростання кількості резюме на 28% р/р. Темпи зростання зарплат сповільнилися до 16% р/р, а нові правила перетину кордону для молодих чоловіків вже вплинули на відтік кадрів.