В Украине ввели новые графики отключений: где не будет светла дольше всего (фото)

В Украине 8 ноября применены новые графики отключений света. Из-за ночного обстрела и сложной ситуации в энергосистеме также введены экстренные отключения.

В части регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений, объемом до 3 очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщили в "Укрэнерго".

Графики отключений от ДТЭК

В Киеве действуют 12 очередей стабилизационных отключений:

очередь 1.1 — без света с 05:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:30;

очередь 1.2 — без света с 05:00 до 07:30 и с 14:00 до 18:30;

очередь 2.1 — без света с 05:00 до 07:30 и с 14:00 до 21:00;

очередь 2.2 — без света с 05:00 до 07:00 и с 14:00 до 21:00;

очередь 3.1 — без света с 07:30 до 13:00 и с 18:00 до 21:00;

очередь 3.2 — без света с 07:30 до 13:00 и с 18:00 до 21:00.

очередь 4.1 — без света с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 21:00;

очередь 4.2 — без света с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 21:00;

очередь 5.1 — без света с 10:00 до 14:30;

очередь 5.2 — без света с 10:00 до 14:30;

очередь 6.1 — без света с 12:30 до 18:30;

очередь 6.2 — без света с 12:30 до 18:30.

Однако из-за ситуации в энергосистеме по распоряжению "Укрэнерго" в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения, уточнили в ДТЭК.

Графики отключения света в Одесской области будут работать с 5 утра до 24:00

Ситуация с отключениями в Днепропетровской области выглядит следующим образом.

Сложная ситуация в Харьковской области, где 8 ноября россияне атаковали критическую инфраструктуру.

"По распоряжению диспетчера НЭК "Укрэнерго" применены графики аварийных отключений в Харьковской области для недопущения перегрузки энергосистемы Украины в результате вражеского обстрела", — сообщили в облэнерго.

В отдельных областях энергетические компании сообщили о дополнительных мерах. В "Черкассыоблэнерго" заявили, что отключения будут происходить дважды в день по два часа для большинства очередей.

"Полтаваоблэнерго" сообщило, что часть населенных пунктов остаются без электроснабжения, а ремонтные бригады продолжают ликвидацию последствий атаки. При этом в соцсетях местные жители жалуются, что зачастую графики работают некорректно, и свет выключают в случайном порядке, несмотря на постоянные обновления.

В Сумской области по указанию НЭК "Укрэнерго" введен Специальный график аварийных отключений (СГАО) в объеме трех очередей. СГАО предусматривает разгрузку энергосистемы за счет отключения линий 35–110 кВ и оборудования на соответствующих подстанциях. В компании подчеркнули, что уведомить потребителей о длительности отключений при применении ГАО и СГАО невозможно.

Ранее сообщалось, что россияне 8 ноября атаковали инфраструктуру "Укрзализныци", что привело к масштабным задержкам поездов. Некоторые пассажирские рейсы, следующие в Харьковском направлении, могут задерживаться на 5-6 часов.