В Україні ввели нові графіки відключень: де не буде світла найдовше (фото)

В Україні 8 листопада застосовано нові графіки відключень світла. Через нічний обстріл і складну ситуацію в енергосистемі також запроваджено екстрені відключення.

У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень, обсягом до 3 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомили в "Укренерго".

Графіки відключень від ДТЕК

У Києві діють 12 черг стабілізаційних відключень:

черга 1.1 — без світла з 05:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:30;

черга 1.2 — без світла з 05:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:30;

черга 2.1 — без світла з 05:00 до 07:30 та з 14:00 до 21:00;

черга 2.2 — без світла з 05:00 до 07:00 та з 14:00 до 21:00;

черга 3.1 — без світла з 07:30 до 13:00 та з 18:00 до 21:00;

черга 3.2 — без світла з 07:30 до 13:00 та з 18:00 до 21:00.

черга 4.1 — без світла з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 21:00;

черга 4.2 — без світла з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 21:00;

черга 5.1 — без світла з 10:00 до 14:30;

черга 5.2 — без світла з 10:00 до 14:30;

черга 6.1 — без світла з 12:30 до 18:30;

черга 6.2 — без світла з 12:30 до 18:30.

Однак через ситуацію в енергосистемі за розпорядженням "Укренерго" в Києві та Київській області застосовано екстрені відключення, уточнили в ДТЕК.

Графіки вимкнення світла в Одеській області працюватимуть з 5 ранку до 24:00

Ситуація з відключеннями в Дніпропетровській області виглядає наступним чином.

Складна ситуація в Харківській області, де 8 листопада росіяни атакували критичну інфраструктуру.

"За розпорядженням диспетчера НЕК "Укренерго" застосовано графіки аварійних відключень у Харківській області для недопущення перевантаження енергосистеми України внаслідок ворожого обстрілу", — повідомили в обленерго.

В окремих областях енергетичні компанії повідомили про додаткові заходи. У "Черкасиобленерго" заявили, що відключення відбуватимуться двічі на день по дві години для більшості черг.

"Полтаваобленерго" повідомило, що частина населених пунктів залишаються без електропостачання, а ремонтні бригади продовжують ліквідацію наслідків атаки. Водночас у соцмережах місцеві жителі скаржаться, що часто графіки працюють некоректно, і світло вимикають випадково, попри постійні оновлення.

У Сумській області за вказівкою НЕК "Укренерго" запроваджено Спеціальний графік аварійних відключень (СГАО) в обсязі трьох черг. СГАО передбачає розвантаження енергосистеми за рахунок вимкнення ліній 35-110 кВ та обладнання на відповідних підстанціях. У компанії наголосили, що повідомити споживачів про тривалість відключень під час застосування ГАО і СГАО неможливо.

Раніше повідомлялося, що росіяни 8 листопада атакували інфраструктуру "Укрзалізниці", що призвело до масштабних затримок поїздів. Деякі пасажирські рейси, що прямують у Харківському напрямку, можуть затримуватися на 5-6 годин.