Графики отключений на 11 ноября: у кого не будет света 14 часов (фото)

Завтра, 11 ноября, в большинстве регионов Украины будут введены ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты. В частности, графики отключений охватят как население, так и промышленных потребителей по всей стране.

Как сообщает "Укрэнерго", введение ограничений происходит с целью стабилизации энергосистемы и предотвращения аварийных отключений. По данным компании, ограничения потребления будут применяться в виде почасовых отключений в течение всего дня — с 00:00 до 23:59, объемом от 2 до 3,5 очередей.

Для промышленных потребителей также вводятся ограничения мощности на весь день, чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения в критически важных сетях. При этом Укрэнерго предупреждает, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от оперативной ситуации, поэтому важно следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Пользователей призывают использовать электроэнергию максимально экономно во время периодов подачи по графику, чтобы избежать перегрузки сети и сократить риски аварий.

Кроме того, компания ДТЭК вечером обнародовала графики отключений в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Жителям этих регионов рекомендуют заранее планировать потребление электроэнергии и следить за актуальной информацией на сайтах компании.

Киев — графики отключений на 11 ноября

График отключения света в Киеве 11 ноября Фото: ДТЭК

Киевская область — графики отключений на 11 ноября

График отключения света в Киевской области 11 ноября Фото: ДТЭК

Одесская область — графики отключений на 11 ноября

График отключения света в Одесской области 11 ноября Фото: ДТЭК

Днепропетровская область — графики отключений на 11 ноября

График отключения света в Днепропетровской области 11 ноября Фото: ДТЭК

Напомним, что, по мнению члена парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, графики отключения света будут действовать до конца отопительного сезона, то есть до весны

Также Фокус писал, что украинские энергетики интенсивно работают над ремонтом и заменой оборудования, поврежденного в результате последней российской атаки. Сейчас удалось несколько снизить количество отключений, и продолжается работа над минимизацией.