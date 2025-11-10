Графіки відключень на 11 листопада: в кого не буде світла 14 годин (фото)

Завтра, 11 листопада, у більшості регіонів України будуть введені обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. Зокрема, графіки відключень охоплять як населення, так і промислових споживачів по всій країні.

Як повідомляє "Укренерго", запровадження обмежень відбувається з метою стабілізації енергосистеми та запобігання аварійним відключенням. За даними компанії, обмеження споживання будуть застосовуватись у вигляді погодинних відключень протягом усього дня — з 00:00 до 23:59, обсягом від 2 до 3,5 черг.

Для промислових споживачів також запроваджуються обмеження потужності на весь день, щоб забезпечити стабільність енергопостачання у критично важливих мережах. При цьому Укренерго попереджає, що час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від оперативної ситуації, тому важливо стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Відео дня

Користувачів закликають використовувати електроенергію максимально ощадливо під час періодів подачі за графіком, аби уникнути перевантаження мережі та скоротити ризики аварій.

Окрім того, компанія ДТЕК ввечері оприлюднила графіки вимкнень у Києві, а також у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Мешканцям цих регіонів рекомендують заздалегідь планувати споживання електроенергії та слідкувати за актуальною інформацією на сайтах компанії.

Київ — графіки відключень на 11 листопада

Графік вимкнення світла у Києві 11 листопада Фото: ДТЕК

Графік вимкнення світла у Києві 11 листопада Фото: ДТЕК

Київська область — графіки відключень на 11 листопада

Графік вимкнення світла у Київській області 11 листопада Фото: ДТЕК

Графік вимкнення світла у Київській області 11 листопада Фото: ДТЕК

Одеська область — графіки відключень на 11 листопада

Графік вимкнення світла в Одеській області 11 листопада Фото: ДТЕК

Графік вимкнення світла в Одеській області 11 листопада Фото: ДТЕК

Дніпропетровська область — графіки відключень на 11 листопада

Графік вимкнення світла у Дніпропетровській області 11 листопада Фото: ДТЕК

Графік вимкнення світла у Дніпропетровській області 11 листопада Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що, на думку члена парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, графіки вимкнення світла діятимуть до кінця опалювального сезону, тобто до весни

Також Фокус писав, що українські енергетики інтенсивно працюють над ремонтом та заміною обладнання, пошкодженого внаслідок останньої російської атаки. Наразі вдалося дещо знизити кількість відключень, і продовжується робота над мінімізацією.