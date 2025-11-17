Размер выплат не устраивает студентов: в 2026 году в Украине могут поднять стипендии

Заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Ольга Чабанюк рассказала, что Кабмин планирует расходы из расчета стипендий для 40% студентов-бюджетников. Однако в следующем году правительство может выделить в 1,5 раза большую сумму на эти выплаты.

"Стипендии сейчас есть двух видов — академические и социальные", — пояснила Чабанюк в интервью "Телеграфу", опубликованном 17 ноября.

Размер первой ("обычной") составляет 2 тысячи гривен в месяц, а повышенной — 2 900 гривен. Для студентов технических специальностей, в частности машиностроения, энергетики, горного дела, металлургии и т. п., получают 2550 и 3711 гривен соответственно.

"Государство таким образом поддерживает те отрасли, которые важны сейчас", — пояснила заместитель председателя Профсоюза.

Размер социальных стипендий для высших учебных заведений составляет 1 180 гривен, дети-сироты получают 4 794 гривен до 18 лет и 1 180 гривен до 23 лет.

"Относительно прозрачности начисления: стипендии назначаются на основе рейтингов, которые формируются по результатам экзаменов. Дополнительные баллы начисляются за победы в олимпиадах, написание научных работ, участие в различных мероприятиях и тому подобное. Кроме того, решение о назначении стипендий не принимает какой-то один человек, к примеру декан факультета или его заместитель. Есть стипендиальные комиссии", — отметила Чабанюк.

Она пояснила, что порядок выплат регламентируется постановлением Кабмина, а средства на это вузы получают из государственного бюджета.

"Кстати, в нем закладывают суммы из расчета выплат 40% студентов, обучающихся по государственному заказу. Когда-то квота была на уровне 75%, потом ее снизили до сегодняшних показателей", — сообщила заместитель председателя Профсоюза.

Она проинформировала, что молодежь не устраивают размеры стипендий, поэтому вопрос их повышения постоянно поднимается. В проекте бюджета на 2026 год предусмотрено, что сумма на эти выплаты вырастет на полтора миллиарда — с 5,4 до 6,6 миллиарда гривен.

"Соответственно, речь может идти о пересмотре размеров стипендий. Но окончательные цифры увидим после принятия документа", — добавила Чабанюк.

