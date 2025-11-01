"Боремся не со всеми": в Минсовете рассказали, какая ситуация с поступающими мужчинами в вузах

Заместитель министра по высшему образованию Николай Трофименко отверг слухи о том, что молодые украинцы сбежали за границу и не поступают в отечественные вузы. Однако, по его словам, обучение уже не используют для уклонения от мобилизации, ведь с такими студентами эффективно борются.

"Нам говорят, что у нас автобусы сажают 11 и 10-классников и они едут поступать в Польшу, Германию, Чехию. Но чтобы учиться в Германии или в Польше на стипендии, надо знать язык. И что якобы университеты этих стран открылись для наших студентов абсолютно без всяких условий. Это неправда", — заверил Трофименко в интервью "РБК-Украина" от 1 ноября.

Он пояснил, что для поступления на стипендию в Германии или Польше нужно знать местный язык на достаточно высоком уровне, а обучение на английском происходит на контрактной форме и также требует специальной подготовки.

"Сегодня важно создать условия, чтобы молодые люди связывали свою жизнь с Украиной. Мы инициировали дискуссии о дуальных программах, о более активном сотрудничестве между университетами и работодателями, чтобы создавать условия для обучения и профессионального развития наших молодых людей. Это якорь, который будет их держать — когда ты учишься и понимаешь, что тебя возьмет на работу топовый работодатель", — отметил замглавы Минобразования.

Он сообщил, что в 2025 году первокурсников больше, чем было в прошлом году. На бакалавриат, если не учитывать медицинские и военные специальности, поступили 100 тысяч женщин и 92 тысячи мужчин. Среди медиков насчитывается почти 7 тысяч первокурсниц и 2,5 тысячи первокурсников — это классическое соотношение для таких специальностей.

"Относительно первокурсников в этом году распределение такое: 52% девушек, 48% парней против 45% и 55% соответственно в прошлом году", — уточнил Трофименко.

Однако, по его словам, доля мужчин старше 25 лет среди студентов в этом году упала на 70%.

"Там, где образование рассматривалось как способ избежать мобилизации, показатели вернулись к "обычным", которые были до полномасштабного вторжения РФ. И мы можем сказать, что в этом году аспирантура перестала быть способом уклонения от мобилизации", — пояснил замминистра.

По его мнению, это подтверждает, что были приняты правильные решения. Однако мужчины, которые действительно хотят получить степень и написать диссертацию, имеют на это полное право. Отслеживают тех, кто идет в вуз за отсрочкой от мобилизации и учится фиктивно. Руководителей соответствующих вузов "очень ругают".

"Мы боремся не со всеми. Мы боремся с теми, кто манипулирует и недобросовестно использует обучение в аспирантуре. Я считаю, что это справедливая позиция государства, и мы здесь наводим порядок. А цифры показывают, что мы движемся в правильном направлении. Если человек действительно учится, пишет диссертацию, публикуется и выполняет все предусмотренные программой требования, это абсолютно нормально", — заверил замглавы Минобразования.

Он добавил, что из вузов отчисляют за невыполнение плана всех, не только мужчин мобилизационного возраста. Если студент не придерживается учебного графика или не выполнил исследовательскую составляющую, за это наказывают отчислением.

Напомним, 8 октября заместитель министра образования и науки Николай Трофименко информировал, что большинство украинских вузов не набрали и сотни студентов во время вступительной кампании. Он анонсировал последствия для заведений, в которых фиксируют недобор.

17 октября Трофименко заявил, что уже со следующего года в Украине заработает дуальное образование в вузах. Минобразования планирует в разы увеличить количество программ сотрудничества между университетами и работодателями.