"Боремось не з усіма": у Мінсовіти розповіли, яка ситуація з вступниками-чоловіками у вишах

Заступник міністра з вищої освіти Микола Трофименко відкинув чутки про те, що молоді українці втекли за кордон і не вступають у вітчизняні вищі. Однак, з його слів, навчання вже не використовують задля ухилення від мобілізації, адже з такими студентами ефективно боряться.

"Нам кажуть, що в нас автобуси садять 11 та 10-класників і вони їдуть вступати до Польщі, Німеччини, Чехії. Але щоб вчитись в Німеччині чи в Польщі на стипендії, треба знати мову. І що нібито університети цих країн відкрилися для наших студентів абсолютно без усіляких умов. Це неправда", — запевнив Трофименко в інтерв’ю "РБК-Україна" від 1 листопада.

Він пояснив, що для вступу на стипендію у Німеччині або Польщі потрібно знати місцеву мову на досить високому рівні, а навчання англійською відбувається на контрактній формі й також вимагає спеціальної підготовки.

"Сьогодні важливо створити умови, щоб молоді люди пов'язували своє життя з Україною. Ми ініціювали дискусії про дуальні програми, про більш активну співпрацю між університетами та роботодавцями, щоб створювати умови для навчання і професійного розвитку наших молодих людей. Це якір, який буде їх тримати — коли ти вчишся і розумієш, що тебе візьме на роботу топовий роботодавець", — зауважив заступник голови Міносвіти.

Він повідомив, що у 2025 році першокурсників більше, ніж було торік. На бакалаврат, якщо не враховувати медичні та військові спеціальності, вступили 100 тисяч жінок і 92 тисячі чоловіків. Серед медиків налічується майже 7 тисяч першокурсниць і 2,5 тисячі першокурсників — це класичне співвідношення для таких спеціальностей.

"Щодо першокурсників цього року розподіл такий: 52% дівчат, 48% хлопців проти 45% та 55% відповідно минулого року", — уточнив Трофименко.

Однак, з його слів, частка чоловіків старше 25 років серед студентів цього року впала на 70%.

"Там, де освіта розглядалася як спосіб уникнути від мобілізації, показники повернулися до "звичайних", які були до повномасштабного вторгнення РФ. І ми можемо сказати, що цього року аспірантура перестала бути способом ухилення від мобілізації", — пояснив заступник міністра.

На його думку, це підтверджує, що були ухвалені правильні рішення. Однак чоловіки, які дійсно хочуть здобути ступінь і написати дисертацію, мають на це повне право. Відстежують тих, хто йде у виш за відстрочкою від мобілізації й навчається фіктивно. Керівників відповідних вишів "дуже сварять".

"Ми боремось не з усіма. Ми боремось з тими, хто маніпулює і недоброчесно використовує навчання в аспірантурі. Я вважаю, що це справедлива позиція держави, і ми тут наводимо порядок. А цифри показують, що ми рухаємося в правильному напрямку. Якщо людина дійсно вчиться, пише дисертацію, публікується і виконує всі передбачені програмою вимоги, це абсолютно нормально", — запевнив заступник голови Міносвіти.

Він додав, що з вишів відраховують за невиконання плану всіх, не лише чоловіків мобілізаційного віку. Якщо студент не дотримується навчального графіку або не виконав дослідницьку складову, за це карають відрахуванням.

Нагадаємо, 8 жовтня заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко інформував, що більшість українських вишів не набрали й сотні студентів під час вступної кампанії. Він анонсував наслідки для закладів, у яких фіксують недобір.

17 жовтня Трофименко заявив, що вже з наступного року в Україні запрацює дуальна освіта у вишах. Міносвіти планує в рази збільшити кількість програм співробітництва між університетами й роботодавцями.