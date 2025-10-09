Більшість вишів в Україні не набрали і сотні студентів: у Міносвіти анонсували наслідки

З понад 300 закладів вищої освіти лише 48 цього року набрали тисячу вступників. Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко повідомив, що в Україні почнуть велику дискусію щодо кількості вишів.

Related video

Статистика цьогорічної вступної кампанії стане підґрунтям для серйозного обговорення. Про це чиновник заявив під час зустрічі з журналістами, як передали 8 жовтня на порталі Освіта.ua.

З 379 закладів, які є в системі вищої освіти й проводили набір на бакалаврат у 2025 році:

331 набрав менше за тисячу студентів;

232 набрали менше за 200 студентів;

191 набрав менше за 100 студентів.

Заступник міністра зауважив, що остаточні дані будуть зібрані після 20 жовтня. Однак така статистика змушує розпочати велику дискусію щодо кількості вишів в Україні та якості вітчизняної вищої освіти.

Зі слів Трофименка, більшість закладів, які не набрали тисячі студентів, — це приватні виші. Державні ж заклади навпаки здебільшого подолали цей поріг. Він зауважив, що стосовно вишів з такою наповнюваністю передбачені процедури перевірок, ліцензування та інші запобіжники.

"Безперечно, для приватних вишів це буде відбуватись природним чином, адже коли не буде студентів, вони збанкрутують", — додав чиновник.

Нагадаємо, редакторка відділу освіти і науки ZN.UA Оксана Онищенко заявила, що нинішній формат НМТ і зниження прохідних балів пояснюються не війною, а небажанням влади перевіряти реальні знання дітей. З її слів, якщо завдання стануть складнішими й "покажуть реальну картину", суспільного резонансу не уникнути.

1 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується позбавити відстрочки від мобілізації усіх студентів, які почали навчатись у коледжах після свого 25-річчя або перевищили термін програми.