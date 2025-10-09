Большинство вузов в Украине не набрали и сотни студентов: в Минобразования анонсировали последствия

Из более 300 высших учебных заведений только 48 в этом году набрали тысячу поступающих. Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко сообщил, что в Украине начнут большую дискуссию о количестве вузов.

Related video

Статистика нынешней вступительной кампании станет основой для серьезного обсуждения. Об этом чиновник заявил во время встречи с журналистами, как передали 8 октября на портале Освіта.ua.

Из 379 заведений, которые есть в системе высшего образования и проводили набор на бакалавриат в 2025 году:

331 набрал менее тысячи студентов;

232 набрали менее 200 студентов;

191 набрал менее 100 студентов.

Заместитель министра отметил, что окончательные данные будут собраны после 20 октября. Однако такая статистика заставляет начать большую дискуссию о количестве вузов в Украине и качестве отечественного высшего образования.

По словам Трофименко, большинство заведений, которые не набрали тысячи студентов, — это частные вузы. Государственные же заведения наоборот в основном преодолели этот порог. Он отметил, что в отношении вузов с такой наполняемостью предусмотрены процедуры проверок, лицензирования и другие предохранители.

"Бесспорно, для частных вузов это будет происходить естественным образом, ведь когда не будет студентов, они обанкротятся", — добавил чиновник.

Напомним, редактор отдела образования и науки ZN.UA Оксана Онищенко заявила, что нынешний формат УМТ и снижение проходных баллов объясняются не войной, а нежеланием власти проверять реальные знания детей. По ее словам, если задания станут сложнее и "покажут реальную картину", общественного резонанса не избежать.

1 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается лишить отсрочки от мобилизации всех студентов, которые начали учиться в колледжах после своего 25-летия или превысили срок программы.