Розмір виплат не влаштовує студентів: у 2026 році в Україні можуть підняти стипендії

Заступниця голови Профспілки працівників освіти й науки України Ольга Чабанюк розповіла, що Кабмін планує витрати з розрахунку стипендій для 40% студентів-бюджетників. Однак наступного року уряд може виділити у 1,5 рази більшу суму на ці виплати.

"Стипендії наразі є двох видів — академічні та соціальні", — пояснила Чабанюк в інтерв’ю "Телеграфу", опублікованому 17 листопада.

Розмір першої ("звичайної") становить 2 тисячі гривень на місяць, а підвищеної — 2 900 гривень. Для студентів технічних спеціальностей, зокрема машинобудування, енергетики, гірничої справи, металургії тощо, отримують 2550 та 3711 гривень відповідно.

"Держава таким чином підтримує ті галузі, які важливі наразі", — пояснила заступниця голови Профспілки.

Розмір соціальних стипендій для вищих навчальних закладів становить 1 180 гривень, діти-сироти отримують 4 794 гривень до 18 років і 1 180 гривень до 23 років.

"Щодо прозорості нарахування: стипендії призначаються на основі рейтингів, які формуються за результатами іспитів. Додаткові бали нараховуються за перемоги в олімпіадах, написання наукових робіт, участь у різних заходах тощо. Крім того, рішення щодо призначення стипендій не ухвалює якась одна людина, до прикладу декан факультеті чи його заступник. Є стипендіальні комісії", — зауважила Чабанюк.

Вона пояснила, що порядок виплат регламентується постановою Кабміну, а кошти на це виші отримують з державного бюджету.

"До речі, в ньому закладають суми з розрахунку виплат 40% студентів, що навчаються за державним замовленням. Колись квота була на рівні 75%, потім її знизили до сьогоднішніх показників", — повідомила заступниця голови Профспілки.

Вона проінформувала, що молодь не влаштовують розміри стипендій, тому питання їх підвищення постійно порушується. У проєкті бюджету на 2026 рік передбачено, що сума на ці виплати зросте на півтора мільярда — з 5,4 до 6,6 мільярда гривень.

"Відповідно, може йтися про перегляд розмірів стипендій. Але остаточні цифри побачимо після ухвалення документа", — додала Чабанюк.

