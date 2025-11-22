Через 2-3 месяца мы останемся без оборудования для ремонта и восстановления энергообъектов, — Харченко

По словам директора Центра исследования энергетики, если партнеры не возобновят помощь, то Украина просто исчерпает накопленный резерв и окажется в сверхсложной ситуации.

"Тот резерв, который был накоплен, когда оказывалась помощь, исчерпывается. Если не будет возобновлена помощь энергетическим компаниям, то еще через 2-3 месяца мы окажемся в крайне сложной ситуации. Украинская энергетика сейчас совсем нет средств. Сейчас долги измеряются миллиардами долларов", — заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире Radio NV.

Харченко говорит, что Украина скоро останется без деталей

По его словам, электроэнергетика Украины получает очень малый объем технической помощи, начиная с августа 2024 года, когда "Укрэнерго" оказался в техническом дефолте, фактически из-за решения Министерства. И с того момента источник иностранной помощи для электроэнергетики сократился с 1,5 млрд евро за предыдущий период, которые были получены через "Укрэнерго".

И сейчас энергетики в долгах по словам Харченко.

"Миллиарды долларов долгов перед "Укрэнерго", перед "Нафтогазом", фактически перед всеми. Поэтому без международной помощи, без восстановления международной помощи, а эта помощь требует восстановления доверия между энергетическим комплексом и донорами украинской энергетики", — сказал Харченко, отметив, что нужно восстановить корпоративное управление и назначить министра, который будет находить общий язык с международными партнерами и говорить с ними "на одном языке ценностей и понимания".

"Без этого мы окажемся в крайне сложной ситуации где-то примерно через два месяца. Пополнение тех элементов, которых может не хватить, которых мы ждем от партнеров. И в конце концов партнеры в предыдущие годы декларировали готовность поставлять эти детали", — сообщил Харченко.

Харченко напомнил, что никаких существенных средств именно на электроэнергетику не шло и не идет. И даже если получать электричество от Западных партнеров, его часто невозможно передать с Запада Украины дальше. Поэтому надо восстановить пути транспортировки электроэнергии.

А для этого нужны детали, специалисты и время без атак. По оценкам Харченко, это 6-8 недель. Тогда бы питание удалось нормально восстановить.

"Скорее всего, мы бы обошлись без ограничений. К сожалению, мы этого времени физически не имеем, поэтому как бы мы ни хотели, когда у нас с интервалом две недели идут атаки, то у нас просто не хватает времени", — сказал он.

По словам эксперта, самая сложная ситуация — это Киев, Одесса и Харьков. И сейчас к этому треугольнику, который постоянно из-за большого потребления и недостатка генерирующих мощностей находится в сложной ситуации, присоединились Чернигов, Сумщина и частично Запорожье.

Напомним, после атак россиян две недели назад в Харькове не удалось запустить метрополитен.

А тем временем в Украине действуют графики отключения электроэнергии. Фокус публиковал, сколько украинцы будут сидеть без света 22 ноября .